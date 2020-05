Las ligas que se reanudan en medio del Coronavirus y por qué piensan que es seguro

Transitamos a la “nueva normalidad” de la humanidad. El Coronavirus ha cambiado la forma de comunicarnos, trabajar y desplazarnos. El fútbol, no puede escapar a esta nueva normalidad, pues al parecer es un elemento importante para nosotros, pero debe acatar las normas de la realidad impuesta.

Se empiezan a reanudar ligas. Todas, sin público. Con mascarillas quienes no jueguen. Ya la FIFA aprobó cinco cambios y algunos quieren que se juegue solo una hora. Así, es el futuro inmediato de nuestro deporte favorito.

En el aire están las reanudaciones de la Serie A (en el limbo), Premier League (esperan hacerlo para la primera semana de junio) y la Liga Española (tentativo regreso para el 20 de junio, dependiendo de la situación).

También están las ligas canceladas. Por ejemplo, Francia, Holanda y Bélgica culminaron imperiosamente sus temporadas. Escocia y Rusia podrían seguir sus pasos.

En este momento, Nicaragua jugará su final del Clausura este sábado, Turkmenistán reanudó su torneo hace dos fines de semana. Lo hizo junto el arranque de Taiwán. Y Bielorrusia camina como si nada, desde el arranque de la pandemia, con público y demás. Burundi y Tayikistán también se habían sumado a las ligas exóticas activas, pero debieron parar por brotes en sus países.

Acá, el calendario de reanudaciones de ligas en las que juran, que es seguro jugar en medio de la pandemia. También, el por qué de cada país para llegar a este punto.

I-Corea del Sur (Activa)

La K-league arrancó este viernes con el platillo fuerte de enfrentar al campeón del año pasado con el de Copa, Jeonbuk Motors contra Suwon Bluewings, por cierto, ambos como principales favoritos. Ganó el primero, 1-0. Hay estrictas medidas para que esta liga ruede sin problemas, tras demorar su arranque un par de meses. Se jugarán once partidos menos de lo previsto. En ese país, aunque hubo una pequeña alarma por estos días del rebrote del Covid-19, es ejemplo mundial en el freno de la pandemia. El primero de mayo tuvieron la alentadora cifra de cero nuevos registros de contagiados. Corea implementó un control de posibles contagiados, rastreos por aplicaciones y una especie de “auto-servicio” para realizar pruebas sin bajarse del automóvil. De hecho, es tan fuerte la disciplina de sus ciudadanos que se realizaron elecciones parlamentarias en abril sin mayores inconvenientes. Esta semana también se reanudó el béisbol, principal pasatiempo de ese país.

II-Alemania (16 de mayo)

Siendo ejemplo para el mundo, en Alemania no han existido fuertes restricciones como en otros países y la disciplina de la sociedad ha permitido que la pandemia sea controlada. Tras varios días entrenando y fuertes controles sanitarios a los jugadores, el gobierno dio luz verde a la Bundesliga para reanudar actividad el fin de semana con un buen clásico: Borussia Dortmund-Schalke. Al momento de la suspensión (11 de marzo), un Bayern Múnich, dubitativo como pocas veces en los últimos años por fin había alcanzado la cima y sacó cierta ventaja: 55 sobre 51 del Dortmund. Ambos tenían cuatro triunfos al hilo. Leipzig se asomaba como animador y candidato también con 50 puntos.

III-Polonia (29 de mayo)

La Ekstraklasa volverá a la acción luego de pararse el nueve de marzo. Legia de Varsovia iba líder, sobrado, con 51 puntos, perseguido por Piast Gliwice, con 43. Sin embargo, a este torneo, que se reanudará en la penúltima fecha de la ronda regular, debe reacomodar su calendario para cumplir con partidos sueltos y entrar a la segunda fase del calendario, donde del primero al octavo pelearán por título y competiciones europeas, mientras la otra mitad por no descender. Esta semana, el gobierno ha informado que ha existido una desescalada en el número de casos y podrán reabrir museos, centros comerciales y hoteles, con estrictas medidas de seguridad. La medida se tomó porque el número de altas supero al número de ingresos a los hospitales. Sin embargo, el principal motivo (y es algo que preocupa a la comunidad europea) es que en Polonia quieren forzar la elecciones presidenciales, para lo más pronto posible. La fecha inicial era para este domingo, están suspendidas y la oposición quiere que se realicen en otoño.

IV-Serbia ( 30 de mayo)

La Superliga serbia, al igual que la polaca, está en la recta final de la ronda regular con cuatro fechas por jugarse. De igual manera, son 16 equipós, los ocho de arriba pelean título y puestos de Europa, mientras la otra mitad, el descenso. Muy sobrado iba el Estrella Roja (69 puntos) sobre su eterno rival, Partizan (58) en la cima de la tabla. En Serbia, este jueves fue levantado el estado de emergencia e intenta hacer muchas cosas bien para cumplir el objetivo de ser admitido en la comunidad europea, tras varias fricciones con el ente. De hecho, hizo gestos de buena voluntad como donar material sanitario a Italia. En Serbia también se reprogramarán elecciones presidenciales y parlamentarias para junio. Estaban previstas para abril.

V-Israel (30 de mayo)

En Israel, la pandemia detuvo la liga justo finalizando la ronda regular. Ya las rondas de campeonato y descenso estaban configurada en las dos mitades de la tabla (acá son 12, así que son seis y seis) y cuando se reanude la Ligat Ha´al, arrancará en esta fase. Se quedan los puntos de la ronda regular, así que Maccabi Tel Aviv lidera con 64, seguido de Maccabi Haifa con 58. En Israel aseguran haber conseguido un medicamento para frenar la enfermedad. Israel ha utilizado incluso sus servicios de inteligencia para monitorear a los contagiados, algo criticado por las ONG´s como violación a las libertades individuales. También el cierre estricto de fronteras ha resultado, en especial el bloqueo a la vecina Irán, que ha tenido repuntes en los casos. Y lo más importante: hubo acuerdos políticos. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y el líder del Partido Azul y Blanco, Benny Gantz, acordaron formar un gobierno nacional de emergencia.

VI-Hungría (30 de mayo)

Ferencvaros lidera la tabla de la NB I, con 53 puntos seguido muy de cerca por Videotón, con 50. Acá la liga se juega de forma corrida, como en las cinco grandes del mundo y se paralizó en la jornada 25, con varios partidos sueltos, como el líder que podría ampliar su ventaja al tener dos juegos pendientes. Quedan cinco rondas pendientes y se jugará domingo y miércoles para terminar pronto el campeonato. Pero antes, el 23, se reanudará con las semifinales de Copa. Analistas y expertos dicen que en Hungría cayó la primera democracia por culpa del Coronavirus. Viktor Orbán, un ultranacionalista que se ha opuesto tajantemente a la inmigración durante los últimos cuatro años, ha decretado medidas polémicas como encarcelar por cinco años a quienes den información no favorable sobre el Coronavirus y la creación de un sistema judicial paralelo. Al margen de estas polémicas, el gobierno ha levantado las medidas de restricción por la desaceleración de la pandemia.

VII-Portugal (31 de mayo)

Otra liga de nivel que vuelve a la acción junto a la Bundesliga. Desde el pasado lunes se han levantado varias medidas restrictivas y redujo a nueve el número de fallecidos por día, aparte que la tasa de altas supera a la de ingresos. En Portugal tuvo éxito dedicar hospitales exclusivos para atender el Coronavirus, algo que frenó el avance de la pandemia justo en el foco de contaminación. Bajo este panorama, la “Primeira Liga” (Liga NOS para motivos comerciales) se reanudará el último día de mayo, con diez jornadas por jugarse. Está muy encarnizada y entretenida la lucha por la cima entre Porto (60 puntos) y Benfica (59). Sporting Braga (tercero y con 46) y Sporting Lisboa (cuarto, 42) están lejos de esa disputa.

Es difícil imaginar el fútbol croata sin bengalas

VIII-Croacia (6 de junio)

Quedan diez fechas para terminar la liga croata y aunque el campeón está casi definido desde hace tiempo (Dinamo Zagreb lidera con 65 puntos, 18 más que el segundo, Rikeja), la liga se reanuda prácticamente para definir puestos de Champions, Europa League y descensos. Por debajo del Dinamo, están Rikeja (47), Lokomotiv Zagreb (46), Hadjuk Split (45) y Osijek (42) quienes protagonizarán una lucha encarnizada por los puestos UEFA. Croacia ha adoptado una serie de medias que han resultado bastante bien, en la que cuentan apenas (hasta ayer) menos de cien muertos y que desde mediados de abril había relajado las restricciones con apertura de tiendas. De hecho, se ofrece como destino turístico para este verano y esta semana reabrieron sus playas.

IX-Bulgaria (6 de junio)

En Bulgaria, el plan es retomar la Parva Liga el 6 de junio, aunque los clubes podrán empezar a entrenar ya el próximo día 15, según anunció el ministro de deporte, Krasen Kralev, a la emisora bTV. El Ludogorets (55) domina la clasificación con nueve puntos de ventaja sobre el Lokomotiv Plovdiv y el Levska Sofia (46). En Bulgaria, quedan dos fechas para que termine la ronda regular y al igual que muchas ligas, se divide en dos para campeonato, puestos UEFA y la otra para descensos. Lo que ha fijado el gobierno, es que las “mini ligas” de la segunda ronda (todos contra todos, diez partidos), se jugará a una sola vuelta, solo cinco partidos. Bulgaria ha ido flexibilizando medidas luego de que en abril alcanzaran un punto crítico en el que fue necesario cercar y confinar totalmente la capital, Sofia.

X-Turquía (12 de junio)

Turquía fue, de las ligas medianamente conocidas, la más reacia a parar debido a la pandemia del Coronavirus y fue necesario que figuras como Radamel Falcao se pronunciaran para detenerla. El férreo presidente Erdogan había minimizado el peligro de la pandemia, acusando a occidente de ser alarmista, pero finalmente se desbordaron los casos. El Ministerio de la Salud anunció que se podrá salir en ciertos horarios y que el brote “está controlado”. Hasta el jueves, había la cifra de 130 mil casos con cerca de 4.000 fallecidos. La Federación de ese país anunció que era seguro reanudar no lo solo la Superlig, también todas las categorías, hasta las regionales. Antes del parón, dos equipos no tradicionales, el joven Istanbul y Trabzonspor empataban la cima con 53 puntos. Galatasaray había reaccionado y se había colocado a tres puntos (50). Besiktas, quinto con 44 y Fenerbahce, séptimo y con 40, estaban fuera de la zona UEFA.