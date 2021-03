¿Por qué La Liga de España está en crisis? Diez reflexiones

Hay que decirlo: ya no emociona ver los partidos de La Liga española como antes. Sus equipos, salvo algunas excepciones, no han destacado en competiciones europeas. Sus puntas de lanza, Real Madrid y Barcelona lucen descoloridos, poco atractivos.

¿Qué ocurre en España? Una liga espectacular para ver hace unos años, hoy pierde audiencia ante la Premier, que hace años se consagró en el primer lugar y ahora, el Calcio, que se ha vuelto competitivo e interesante con la caída de la dictadura de la Juventus.

Es un tema que se ha hablado poco en España, pero que merece una revisión interna para poder avanzar o retomar esa etapa dorada. Fuga de estrellas, pocos talentos emergentes… la Liga va en retroceso y no se toman cartas en el asunto.

Dejamos diez reflexiones de lo que está ocurriendo en La Liga.

1-Fue grande

Para decir que hay crisis, es porque se estuvo mejor. En su momento, aunque condensado en Real Madrid y Barcelona, estaba lo más granado del fútbol mundial. Se mostraban equipos como Atlético de Madrid o Valencia y la clase media, aunque estaba varios escalones por debajo de los principales, daba un poco más de espectáculo. La Liga española era buena para ver, en algún momento fue la mejor del planeta, pero ha cambiado.

2-Barcelona y Real Madrid se llevaron y se llevan todo

Se ha criticado que en España existe uno de los repartos más desiguales de las ligas top de Europa. En cuanto a derechos televisivos, que es donde se nota la diferencia enorme, Barcelona es el equipo que más recibe, con 165 millones de euros por temporada, seguido por Real Madrid con 157, en los datos dados en 2021 sin tomar en cuenta otras primas, más el marketing propio de cada club. La diferencia, con Granada por ejemplo, que es uno de los que menos recibe (47 millones) es de casi 120 millones de euros. Si bien Real Madrid y Barcelona son los que garantizan el rating, inmovilizan al resto para al menos tener una liga competitiva.

3-Dos grandes caídos

Entonces, si tenemos dos titanes con esteroides, al menos esa representación debería brillar en el continente y dar espectáculo en casa. Pues no ha sido así. Barcelona y Real Madrid, por falta de figuras, por estilo de juego y resultados son sus versiones más grises de los últimos años. Atrás quedaron ese cúmulo de estrellas que giraba en una acera alrededor de Messi y en la otra alrededor de Cristiano Ronaldo. Hoy, ni siquiera es seguro que Messi siga en el Barcelona.

4-Falta de “ideólogos”

Si bien en Real Madrid tenemos un técnico que ganó tres Champions seguidas, a Zinedine Zidane no se le considera precisamente un creador de una tendencia o técnico a estudiar. Paradojas del fútbol. Más bien es cuestionado. Y si sacamos al francés, que vaya que ha traído trofeos, quedaría una orfandad de estrategas de cartel y de ideas (quizás Simeone en su estilo brusco) que en otras ligas abundan. DT´s innovadores como Guardiola, Naggelsmann, Klopp, Pochettino, Pioli, más otros probados y ganadores como Hansi Flick, Mourinho, Ancelotti están en otras latitudes.

5-Falta de creencia en procesos

Quizás la crisis que vive el Liverpool de resultados no hubiese sido perdonada en España. Y es que en Inglaterra sacan ponderaciones: jugadores lesionados, etc. En España desde Barcelona hasta el más pequeño se sabe que se está sentado sobre un polvorín y los procesos, si no son exitosos, se corta sin medir consecuencias de desarrollo de una plantilla ni pensar en el trabajo a largo plazo.

6-Equipos sin riesgos

Bajo esta premisa, se está dando una tendencia negativa que en España cada vez se arriesga menos en cuando al planteamiento del juego. Si a un equipo de medio pelo le sirve salvarse para cumplir los deberes del año, será rácano y sacará empates. El técnico, ni tonto que fuera, buscará los resultados que le mantengan en el cargo. Esto ha afectado al espectáculo en general de un fútbol que se recuerda muy alegre. Hasta el Calcio se ve más ofensivo y entretenido (con novedades como el Atalanta y su vendaval de goles) que España.

7-Miedo a mercados exóticos

Es algo que debe revisarse. Mientras en la Premier se ve un crisol de jugadores de países exóticos de Europa Oriental, Asia, África profunda, en España rara vez se atreven a explorar en mercados no habituales. Las importaciones las lideran como siempre Argentina, Brasil, un poco más atrás Portugal, Francia y Uruguay. Aparecerán algún bosnio o algún futbolista de Togo, pero si antes no brilló en otro lado, no será fichado. Ahí va muy atrás respecto a sistemas de scouteo de otras ligas que tienen una mejor capacidad de detección.

8-Alta rotación interna

Va de la mano con lo anterior, hay mucho prejuicio al fichar, se piensa mucho en la grada y el qué dirán. Por eso, los que “suenan” en segunda división son fichados, los mismos nombres dan vueltas y vueltas en la liga por distintos equipos. Hay poco atrevimiento.

9-Poca capacidad de retención

Lo sabido: hay mejores economías que en España. Por eso, los talentos criollos están yéndose a otras ligas y los que se van consagrando de otras latitudes luego dan un salto. No hay capacidad de retención de talentos, ni al nivel más alto (Neymar, Cristiano Ronaldo) ni al medio. Esto es un tema de estudio porque cada vez se van restando figuras en esta competición.

10-Asumirse como plataforma de lanzamiento

Y quizás, la más dolorosa por el pasado brillante que tuvo. Capaz aún La Liga no asume que no puede competir en dinero con la Premier League e incluso, ahora el Calcio. Hay equipos de Bundesliga que le pican adelante y PSG es un ejemplo de petrodólares con los que no se puede ir hombro a hombro. ¿Será que el grueso de La Liga se asume como entes formadores, que vivan de jugadores emergentes por los que otros pagarán? ¿Se pudiera asumir la Liga, exceptuando tres o cuatro equipos como un torneo para desarrollar y vender?