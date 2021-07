Conozca la maldición que Chiellini lanzó sobre Inglaterra en los penales

El fútbol italiano es un universo particular. Se mezcla política, prejuicios, modas, mañas… y sortilegio. Igual que la muy católica sociedad italiana, se cuela los cuentos de brujas, amuletos, cábalas…

UEFA, en cámara exclusiva, reprodujo en cámara lenta el instante en el que Saka fallaba el penal y la Azurra coronaba su segunda Euro. Un momento que el slow motion lo hacía épico y memorable, la conquista del preciado trofeo, ante Inglaterra, en Londres y en el mítico Wembley.

Lejos de los comentarios celebrando en italiano, los tuiteros más detallistas, en especial los de habla hispana se percataron de algo: El carismático Giorgio Chiellini pronunció unas palabras, que leyendo los labios se podía traducir como “Kiricocho”.

Los futboleros de latinoamerica se emocionaron, porque es un conjuro para llevarle mala suerte al rival, que en ese momento estaban pateando. Otros, arrobaban a amigos italianos para ver si era algo en su idioma. Algunos respondieron frases que podían ser, pero nadie tenía la seguridad.

Fue en la tarde de lunes, cuando el mismo Chiellini le confirmó a través de un corto video al periodista argentino de ESPN/Fox, Christian Martin, que en efecto, lo que dijo fue “Kiricocho”, lanzó un conjuro sobre su rival. Martin lo colgó en su Instagram.

“Hola Christian, te confirmóo todo: KIRICOCHO”, le soltó el central, en medio de una celebración, pues la fiesta en Italia lleva rato de duración.

¿De qué planeta viniste, Kiricocho?

Bien, confirmado que lo que dijo fue “Kiricocho”, ¿De dónde viene ese conjuro? Viene de Argentina y tiene muchos años. Desde 1982 se ha popularizado y lo aplicó por primera vez el técnico campeón del Mundo, Carlos Salvador Bilardo, quien junto a Maradona ganaron el Mundial de México en 1986.

Cuenta la leyenda que “Kiricocho” era un aficionado habitual en los entrenamientos de Estudiantes de la Plata. Jamás se supo su nombre, pero cada vez que aparecía, cuentan que algo malo ocurría. Normalmente, lesiones de los jugadores del conjunto platense, faltaba agua, los balones se les iba el aire…

Algunas investigaciones hablan de un hombre solitario de nombre Juan Carlos, que tenía algún trastorno mental que le llevó a una vida muy solitaria, llena de burlas. Nadie sabe de él, si aún vive, o no.

El entrenador Carlos Salvador Bilardo, lejos de repredender al joven y evitarle el acceso, le reasignó su función en la vida: Debía ir a recibir los cuadros rivales y visitantes. Si podía, incluso ir a los entrenamientos.

De alguna manera funcionó. Esa temporada, Estudiantes quedó campeón y solo perdió un partido. Cuentan que los rivales, se lesionaban antes del partido, los buses llegaban tarde… todo lo que la inventiva popular podía agregar.

Años después llegaría a Sevilla y allí, ya se usaba como conjuro para ‘mufar’ (como dicen los propios argentinos) al rival. De esa manera “Kiricocho” llegó a Europa y se ha mantenido en el tiempo. Una magia inexplicable del fútbol que aún pervive y se extiende sin remedio por todos los equipos.

Recientemente, lo usó Erling Haaland para gritarle al portero del Sevilla un gol. Al preguntarle, ¿Qué fue lo que le dijo? Contestó: “Le dije algo así como “Kicorocho”, algo así. No sé qué es, no sé si es un insulto, pero me lo dijo y se lo devolví”. El noruego había fallado antes un penal y la transmisión registró esos gritos. El segundo, sí entró.

Ahora, Chiellini lo saca justo para ganar la Eurocopa. No hay fotos de “Kiricocho”, pero su espíritu suele manifestarse de vez en cuando.