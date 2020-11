El último Informe Robinson

El gran Michael Robinson se nos fue hace unos meses y con él, su maravilloso programa “Informe Robinson”. La semana pasada, la cadena Movistar emitió un sentido homenaje para cerrar este ciclo, el primero que no es producido por el inglés, pero que gira alrededor del simpático exfutbolista del Liverpool.

La edición de Informe Robinson más especial en sus trece años en la plataforma: un reportaje dedicado íntegramente a la figura de su presentador Michael Robinson, fallecido el 28 de abril del 2020 a los 61 años tras una dura batalla contra el cáncer.

El programa ofrece este homenaje a quien ha sido un querido compañero durante tres décadas, repasando la trayectoria de Robinson desde sus primeros pasos, su progreso en el fútbol y en los medios de comunicación hasta hacerse un hueco en el corazón de los futboleros de España y del resto del mundo.

Michael ha dejado un legado inigualable sobre cómo tratar el deporte, un sello único, un recuerdo imborrable y una sonrisa que siempre recordaremos. Varias pasiones ejercieron de fuerza motriz en el camino vital de Michael John Robinson: el afán de superación, el temor al fracaso, las ganas de ofrecerse. Good better, best (cuya traducción literal no aplica, si no, “haz lo mejor que puedas”), unas palabras escritas en una pizarra por una maestra de escuela al norte de Inglaterra, quedaron grabadas en la mente de un niño que quería aprenderlo todo, pero también ser futbolista del Liverpool.

“Michael, esperamos estar a la altura”, decían sus compañeros mientras despedían un amigo y un programa que fue escuela de periodismo.

Reportajes profundos, buscar la historia curiosa, la historia de fútbol o de cualquier otro deporte que nos conmueva. Hablar hasta el hueso con el protagonista del momento, rememorar hazañas con sus héroes.

Era un programa muy bien elaborado, que huía de las prisas del resultado y se concentraba en el néctar de la historia. Que podía dejar a un lado a las figuras más mediáticas y enfocarse, quizás en un héroe olvidado o algún protagonista anónimo.

Hay episodios inolvidables, y repasamos algunos:

La Leyenda de Tittyshev

Una historia increíble de un hincha que cumple (o no) un sueño de la que se hizo eco el famoso programa de Canal +. Sin duda, una historia que te atrapa desde principio a fin.

Karpov vs Kasparov

Dos de los grandes mitos del ajedrez enfrentados más allá de su tablero por un pensamiento y una ideología. Una clase magistral digna de la asignatura de Historia.

3. La leyenda del Trinche Carlovich

¿Aún no conoces al Trinche? Esta es la historia que te dejará sin aliento. Si creías que Maradona fue el mejor jugador del mundo, estás muy equivocado y sino presta atención a este relato porque te dejará con la boca abierta.

4. Iñaki Ochoa de Olza

Una historia que quizás te haga sacar alguna lágrima. El relato apasionante de un montañista y de su pasión por los picos. Una leyenda dentro de los Informe Robinson.

5. El Secreto de Gino Bartali

Si te gusta el ciclismo no puedes dejar de ver este Informe Robinson. Si eres de Contador, de Froome, de Purito, seguro que después de ver este documental tienes un nuevo ciclista favorito, Gino Bartali.

6. Marcelo Bielsa

Un hombre peculiar sin lugar a dudas. Conoce un poco más de la historia del mítico entrenador argentino que no deja indiferente a nadie.

7. España, campeona del mundo

Un homenaje del programa español a la selección nacional después de que esta se proclamase campeona del mundo tras vencer a Holanda con un gol de Andrés Iniesta.

Sin duda se ha cerrado un ciclo. Ojalá haya servido de inspiración para que nuevas generaciones tomen el testigo del buen periodismo.