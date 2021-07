Euro: Análisis de los cuartos de final (Capítulo I)

Bueno, bueno. Se acabaron los días sin fútbol y ese viernes, junto al sábado vuelve la acción en la Eurocopa y Copa América, aunque este último no tenga oportunidad compitiendo contra el primero. En el viejo continente hay unos duelos bien interesantes para ver.

Luego de fracasar en los pronósticos rotunda y vergonzosamente con las eliminaciones de Francia, Portugal y un poco más atrás, Alemania, les ofreceremos un panorama de lo que viene en estas llaves que tienen a España, Inglaterra, Bélgica e Italia como los fuertes del momento, salvo, algún elemento sorpresivo del cual no nos hacemos responsables.

El Bélgica-Italia se alza como el plato fuerte de esta etapa, pero no podemos olvidar los esfuerzos épicos de Suiza, Ucrania, República Checa… Hay partidos buenos, señores y arrancamos analizando los del día viernes

Suiza-España: duelo de los que nunca se rindieron

Suiza y España viene de sacar de abajo sus partidos: los del país de chocolate no bajaron los brazos ante Francia, les obligaron a ir a penales y ahí acabaron con el principal favorito, mientras que España iba 1-3 arriba con los subcampeones del mundo, Croacia, les empataron y sacaron valor para de nuevo, ponerse arriba 5-2.

Suiza quiere llegar a Wembley y, tras eliminar a los campeones del mundo, tiene todo el derecho a seguir creyendo. Vladimir Petković ha acertado con un gran sistema y un XI titular y (aunque el capitán Granit Xhaka está sancionado) su equipo ha demostrado un espíritu combativo pocas veces visto en selección suiza alguna.

Shaqiri (como enganche), Embolo y Seferović (3 goles) se lanzarán al ataque en un sistema con cinco jugadores en línea defensiva (aunque por la izquierda Zuber se descuelga, y lleva cuatro asistencia), intentando vulnerar a una defensa española que no ha sido de primores en esta edición de la Euro.

España, que fue capaz de hacer diez goles en sus dos últimos partidos luego de unas presentaciones iniciales no tan buenas, no verá a Suiza como un simple rival de cuartos de final. Sus dos últimos encuentros de la Liga de Naciones fueron intensamente apretados con un empate 1-1 en Basilea y una victoria por 1-0 para España un mes antes en octubre de 2020. ¿Los dos resultados anteriores? Un empate amistoso 1-1 y la victoria de Suiza 1-0 en el primer partido de la Copa del Mundo de 2010, la cual ganaron.

Luis Enrique apostará a un mediocampo fuerte con Pedri, Busquets y Koke, teniendo en ataque a Sarabia, el criticado Morata y Ferran Torres.

Coordenadas

Suiza-España

Viernes 2 de julio, 11:00 a.m. (Hora de CDMX)

Estadio: Estadio de San Petersburgo (Rusia)

Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra)

Bélgica-Italia: duelo de pesos pesados

Italia expondrá su larga racha de victorias consecutivas (12) ante una Bélgica que supo despachar con oficio a un equipo lleno de talentosos jugadores como Portugal en el duelo más llamativo de los cuartos de final.

Italia llega con un ánimo igualmente optimista después de extender su racha invicta a un récord nacional de 31 juegos, aunque tuvo que resistir profundo para superar a Austria 2-1, el único equipo capaz de marcarles en doce partidos.

«Jugaremos nuestro propio juego, siempre respetando al equipo al que nos enfrentamos porque sabemos lo buenos que son. No hay partidos fáciles como hemos visto en este torneo. Bélgica es sin duda uno de los mejores equipos en el mundo en este momento”, lanzó con respeto el técnico italiano Roberto Mancini.

Italia tiene ahora una identidad clara y su enfoque no cambiará: el once se conoce casi de memoria. Barella, Jorginho, y Verratti han formado un trivote maravilloso (aún con Locatelli esperando entrar desde el banco) y Chiesa, inmobile e Insigne al ataque dan buenos resultados.

Mientras, en Bélgica, hay preocupación. El estado físico por Kevin De Bruyne y Eden Hazard tras molestias han dominado la preparación, una preocupación real ya que ambos son parte integral del juego de ataque de Bélgica. La primera mitad contra Dinamarca , cuando ninguno de los dos fue titular y los Diablos Rojos tuvieron problemas, sigue estando fresca en la mente. Contra un equipo como Italia, Bélgica estará ansiosa por tener disponible su XI más fuerte. Los azzurri crean ocasiones y, habiendo encajado un gol solitario en 12 salidas, no permiten demasiadas en el otro extremo.

En caso de no llegar, se habla de Dries Mertens y Yannick Carrasco como posibles sustitutos, haciendo escolta al inteligente atacante Romelu Lukaku (3 goles) que no tendrá el mismo dinamismo si no llegan los titulares regulares.

Coordenadas

Bélgica-Italia

Viernes 2 de julio, 2:00 p.m. (Hora de CDMX)

Estadio: Football (Allianz) Arena, Múnich (Alemania).

Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)