Extécnico de Tijuana acusado ante FIFA de chantajear jugadores

La Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPro) ha realizado una denuncia formal contra el venezolano César Farías, extécnico de Tijuana en FIFA. El documento de 51 páginas ha sido enviado el 12 de octubre de 2020 y titula: Denuncia contra el Sr. César Farías, Director Técnico de la selección nacional mayor de Bolivia.

El caso fue presentado por los jugadores de Always Ready Fernando Saucedo, Samuel Galindo, y FIFPro, según cuentan medios bolivianos como Late Bol. Piden que se abra un procedimiento disciplinario contra el DT venezolano y que la Comisión de Ética de FIFA se haga eco del tema.

Fernando Saucedo y Samuel Galindo dicen haber sido objeto de discriminación por parte de César Farías. La denuncia adjunta una declaración formal de ambos futbolistas, firmada por ellos y donde reafirman el contenido bajo su «conocimiento y convicción».

Cuenta con capturas de pantalla de supuestos chats que respaldan los hechos, y notas de prensa donde Julio Baldivieso, ex seleccionador de Bolivia y Rodrigo Osorio, empresario, suponen situaciones anómalas en el manejo de la Selección de Farias. Además lleva adjunta, la denuncia que realizó FABO (sindicato boliviano) a la Federación Boliviana de Fútbol. En el contenido aparece también el testimonio de Andrés Costa, vicepresidente de Always Ready, e hijo del único candidato a presidente en la Federación Boliviana de Fútbol, que tendrá su Congreso el próximo 4 y 5 de noviembre, que afirma haber sido testigo de los sucesos de discriminación a ambos futbolistas por apoyar a su gremio.

Según cuentan los hechos en la primera parte del documento, Costa les dijo a los jugadores que Farías no convacaba a ambos por ser parte de las reuniones y medidas de presión de FABOL, situación que, según dictan los hechos, fue ratificada, cuando Saucedo llamó al venezolano, y textualmente citó lo que Farías le dijo: “No voy a llamar a la selección a los que estén en las reuniones de FABOL (…) O estás con FABOL o estás con la selección”.

En el documento enviado por FIFPro, anexan las declaraciones textuales de los dos futbolistas, y Samuel Galindo, hace referencia también a las supuestas «presiones ilegítimas en conexión con la Agencia 360 Invictus». Galindo cuenta que en 2017, cuando Farías era entrenador de The Strongest, y él era jugador de ese Club, el venezolano le «recomendó e insistió» en fichar por la mencionada agencia, «yo no lo hice porque ya tenía contrato de representación con otro agente, y Farías no me tuvo más en cuenta, no jugué más». Galindo asegura no tener una prueba tangible de esto, pero, sí afirma, que dejó de ser tomado en cuenta a partir de ese momento, y que su testimonio coincide con el de otros tres compañeros.

Hervidero en las alturas

Farías vuelve a la selección boliviana de la mano del presidente César Salinas. Pero este falleció en medio de la pandemia por Covid-19 en julio.

Marco Rodríguez y a Robert Blanco tiene una batalla legal para adjudicarse como primer vicepresidente de la Federación boliviana y así tomar el cargo del fallecido. Rodríguez es el reconocido por Conmebol y Blanco, por el estado boliviano.

Rodríguez, antes del partido contra Argentina de ayer (derrota 1-2), no pudo llegar a la Sede de Gobierno para continuar sus negociaciones, porque de hacerlo, se iba a las celdas de la Polícia Nacional. Una orden de aprehensión en su contra salió minutos antes de que embarcara de Santa Cruz a La Paz.

La Polícia llegó al hotel donde concentra la Selección, con la orden de aprehensión emitida. El Presidente de la Federación, reconocido por Conmebol, no pudo estar en el partido de Bolivia ante Argentina, de hacerlo, ser iba preso.

«Un amigo me avisó que hay una supuesta orden de aprehensión en mi contra, hice las averiguaciones y resulta que es verdad, así que no viajo a La Paz», confirmó Rodríguez a el Selfie Deportivo de Radio Monumental. Pero el tema no quedó ahí, a tiempo de avisar que su defensa ya se puso a trabajar en el tema para lograr anular esa orden, contó cuáles serán las medidas que va a tomar contra Robert Blanco.

«Si tengo que estar detenido injustamente e inocentemente, me tocará pues. Ya vera Dios y yo la forma de saldar la deuda con cada uno. Seguramente ustedes verán en redes sociales un tema del señor Blanco mostrando su miembro a una jugadora de la Selección (femenil). Eso, sí es grave. Yo nunca quise hacer nada sobre ese tema, pero si quieren maldad, con maldad vamos a trabajar», acusó.



Bolivia contra Bolivia

Farías intentó defenderse y obvio que en la rueda de prensa luego del partido, intentó lavar su cara: “Hay un plan de desastibilización y confusión, aparecen supuestas denuncias, y la verdad como me comprometí con el presidente Salinas, hay que soportarlas, pero provocan decir algunas cosas que no son buenas para el fútbol boliviano. Mi labor no es ponerme a pelear con nadie, ni desenmascarar a nadie”.

“Estamos todos los días sortenado dificultades, ayer en la mañana llegó la polícia al hotel, hoy mandaron el auto de la FBF a buscar unas etiquetas y cuando llegó llamó al coordinador porque estaba preso y le dijo que él debía presentarse ante el fiscal, yo ví la inquietud del coordinador. Es Bolivia contra Bolivia, los problemas van y los problemas vienen, no lo quiero utilizar como excusa”, agregó.

Por lo pronto, el antiguo DT de los Xolos, vive una guerra particular. ¿Cree usted que es culpable o que es víctima de una ambiciosa guerra por la Federación Boliviana?