George Best, una vida llena de alcohol, sexo y trasnochos

Hoy George Best estaría cumpliendo 75 años. No sabríamos si ya por esta edad hubiese muerto de una enfermedad maldita como el cáncer o el Covid-19. Pero su agitada vida nocturna le llevó a un final en 2005 del cual se mostró arrepentido.

El 27 de octubre de 2005, los periódicos anunciaban que Best no viviría mucho tiempo y mostraron un mensaje de despedida que le había enviado a sus seres queridos. El estado físico de Best mejoró al principio, pero empezó a deteriorarse de nuevo en noviembre. El 20 de noviembre, el tabloide británico, News of the World, publicó una fotografía de Best a petición propia, mostrándolo postrado en la cama de un hospital, con lo que fue su mensaje final: Don’t die like me («No mueran como yo») en pro de concientizar sobre las enfermedades que produce el alcohol.

No sabemos si sus últimos minutos fueron de arrepentimientos. Pero de que se gozó la vida, se la gozó.

Fue el primer jugador que hizo un anuncio para la televisión, para las salchichas Cookstown, donde dijo la frase: «los mejores embutidos de la familia». El único Balón de Oro que podías ver en un bar de segunda categoría bebiendo Spritzer junto al personal dos días después de haber encumbrado la fiesta más glamurosa de Manchester. Cinco operaciones de cirrosis y un transplante de hígado que no acabaron con su carrera como alcóholico de primera división. George Best, para muchos el mejor futbolista del mundo, trascendió a lo deportivo y se convirtió en una estrella de rock para vivir el estilo de vida que por entonces marcaban los Rollins Stones y los Beatles.

La banda terrorista IRA lo quería matar. Un genio del balón que corría la banda derecha de estadios de fútbol multitudinarios a la misma velocidad que lo hacía en las barras del bar y los clubes de noche. El chico de Belfast, el melenudo, «El Quinto Beatle», el jugador que faltaba a los partidos por pasar un fin de semana con una de sus fans era una estrella de rock futbolista.

En 1971, Best fue suspendido por su club, el Manchester United, durante dos semanas, luego de perder intencionalmente el tren que lo llevaría hacia el estadio Stamford Bridge para poder pasar un fin de semana con la actriz Sinead Cusack.

Su sobresaliente carrera deportiva estuvo desde los comienzos envuelta entre alcohol, mujeres, coches de lujo y drogas. Un futbolista convertido en estrella de rock inmerso en una autodestructiva carrera de fútbol, sexo, drogas y rock and roll. Sus continuas «fugas» de los entrenamientos, los excesos nocturnos y la indisciplina deportiva con los horarios terminaron por convertirlo en leyenda. Sus ligues con Miss Mundo y las portadas en la prensa hicieron de él un modelo mediático. Recibía unas 10.000 cartas a la semana, muchas de ellas de admiradoras que le proponían una cita, proposiciones que George Best no podía rechazar.

Dios de la gente

En 1972 George Best anunció que se retiraba a Marbella, que no le gusta el clima de Inglaterra. Saturado del cielo gris adoptó como lugar de escapada la costa del sol española. Se rumoró que distintos clubes españoles se disputaron su fichaje, (Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid), rumor que tuvo su espacio en la prensa deportiva. Pero el chico de Belfast tenía en mente su ciudad, Málaga, quien por entonces contaba con un equipo en tercera división, algo que no parecía importar al jugador. Pero la ley deportiva de esos años no permitía contratar extranjeros a equipos que no jugaran en las primeras ligas, por lo que el sueño de contar con un genio en las noches de jolgorio andaluz quedaron repartidas en las diferentes pero continuas visitas del futbolista a la ciudad, según recuerda la revista The Chopper.

Fueron muchos episodios de una vida descarriada y despreocupada de un genio del balón que ganó la Copa de Campeones con el Manchester United y una decena más de títulos con ese equipo. Y para él, un Balón de Oro.

Hace 16 años, la autopsia revelaba que el alcohol no había sido la causa exacta de su muerte. Irónicamente fallecía por el excesivo consumo de pastillas que se le había diagnosticado tras una infección en el pecho.