Guía del retorno de la Champions League

Ha vuelto. Su maravillosa melodía ya retumba inconscientemente en nuestros tímpanos. “Die Meister / Die Besten /Les grandes équipes / The Champions “, la adaptación más hermosa que existe de “Zadok The Priest”, vuelve a ser entonada para resolver la competición más importante de clubes del mundo, que estuvo paralizada por la pandemia del Covid-19.

La que se reanuda el viernes es la etapa que más polémica llevó, en cuanto a localías. A partir de cuartos de final, la “Orejona” se definirá en Portugal, en partidos a serie única. Pero quedaban pendientes algunas llaves de octavos cuya vuelta debía respetarse para hacer justicia al acto deportivo.

Protocolos médicos por delante, vuelve la Champions. Primero, se resolverán los conflictos de estas llaves pendientes y después, el camino al título se hará a partidos únicos en Portugal, en el año más complicado para el fútbol mundial.

Señores: ¡La Champions ha vuelto!

Manchester City y Real Madrid, choque de trenes

El partido que más promete de esta ronda. Guardiola de nuevo enfrenta al Real Madrid, con el respectivo morbo histórico. El equipo más goleador de la Premier League enfrenta al campeón de España, que capaz no tiene tanto brillo como en otras épocas.

Los ciudadanos golpearon duro en la ida, al ganar en el lejano marzo en el Santiago Bernabeu. Los blancos requieren un triunfo 2-0 o superior como visitantes para avanzar a la siguiente estancia.

El cuadro madrileño llegó a Inglaterra con una baja importantísima: la ausencia de Sergio Ramos por expulsión. Marcelo es duda por molestias y Mariano dio positivo por Covid-19. Fue criticada la ausencia de Gareth Bale, que aunque no cuenta mucho para Zinedine Zidane, es un partido en el que los blancos necesitan goles.

Con estas ausencias defensivas, es posible que veamos una defensa con Carvajal, Militao, Varane y Mendy. El resto del equipo no tendría dudas y Zidane buscará aprovechar el gran momento de Karim Benzemá para buscar los goles que hacen falta para dar vuelta. El equipo tiene que aprovechar el envión anímico que significó ganar la Liga. Y que tras la reanudación, la racha fue realmente buena: 10 triunfos y un empate.

Mientras, Manchester City, que tras el parón ganó nueve de sus doce partidos en Inglaterra, llega con la balanza a favor y con la chapa de ser un equipo goleador. Sin embargo, el City es un equipo que va por todo: o golea a sus rivales o permite dianas del oponente. Se ha hecho vulnerable al contragolpe y en toda la zafra, ha entregado 11 derrotas en todas las competiciones.

Sergio Agüero, conocido más en la pandemia por ser un gamer que por ser futbolista sigue arrastrando su lesión de rodilla y estará ausente. Mendy está sancionado para este patido.

Ante estas bajas, Oleksandr Zinchenko podría partir por la banda derecha. A falta de Agüero, el tridente Sterling-Gabriel Jesus-Mahrez, que entre los tres han marcado 44 goles en la Premier League garantizan las dianas para los celestes.

Manchester City (2)-(1) Real Madrid

Viernes, 7 de agosto. 2:00 p. m. (Hora de CDMX)

Estadio: Ittihad Stadium, Manchester

Árbitro: Felix Brych (Alemania).

Lyon llega mal, pero Juventus también

La descafeinada Juventus, campeona casi por inercia del Calcio, enfrenta a un desganado Olympique Lyon, que aunque lleva ventaja a Italia, su realidad no es particularmente buena.

La Juventus, en la Serie A no tuvo ritmo de campeón tras la reanudación: seis triunfos, cuatro empates y cuatro derrotas. Muy gris. Aprovechó el colchón dejado antes de la pandemia y el poco tino de sus perseguidores de entonces, como Lazio e Inter.

De hecho, la continuidad de Mauricio Sarri está en juego en esta llave. De no remontar, sería una tragedia. Sin embargo, un equipo que tiene a Cristiano Ronaldo, tiene mucho para aspirar.

Douglas Costa y Mattia De Sciglio son bajas por lesión. Dybala es duda por molestias musculares. Su ausencia sería un golpe fuerte para el ataque bianconero que necesita estar a tope para voltear la serie. En caso de no llegar, su compatriota, Higuaín y Bernardeschi completarían el tridente de ataque junto a CR7.

En la otra esquina, está Lyon, afectado por la decisión de la Ligue 1 de suspender el torneo. Llegará sin ritmo, con una nómina inferior y tras haber quedado séptimo en la tabla de su país. Para compensar, los hombres de Rudi Garcia han jugado amistosos: Port-Valais (12-0), Nice (1-0), Celtic (2-1), Gent (3-2) y Antwerp (3-2) pero sufrieron un revés 2-0 ante Glasgow Rangers. Una racha nada convincente. Su último partido oficial fue la final de Copa de Liga que perdió por penales (0-0) ante PSG.

Yossouf Koné es la baja en el cuadro francés por lesión. En duda están Teté y Marcelo. De resto, García mantendría su 4-2-3-1 con Moussa Dembele (marcó 16 goles en la Ligue 1) como punta y la habilidad creativa de Memphis Deepay cayendo como extremo zurdo.



Juventus (0)-(1) Olympique Lyon

Viernes, 7 de agosto. 2:00 p. m. (Hora de CDMX)

Estadio: Allianz Stadium, Torino

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).

Bayern a redondear la faena ante Chelsea

Si hay una llave que parece decidida, es esta. Bayern, una bestia goleadora en su liga, recibe al Chelsea al que ya apaleó en Londres en el lejano marzo 3-0. Muy poco que agregar.

Los bávaros de nuevo ganaron la Bundesliga y llegan con un envión liguero de 11 triunfos en 11 partidos tras el parón del Coronavirus. Robert Lewandowski, la gran figura, también retornó en alta, anotando 12 goles en sus últimas diez salidas para llegar a 51 en 43 partidos en todas las competiciones de esta temporada.

Agravando la situación para el Chelsea, es que salvo una duda muscular de Kimmich (y es posible que llegue al encuentro), el titán alemán llegará con todos sus elementos a este partido, así que puede presumir a su once de gala donde aparte del polaco goleador, también hay que destacar la capacidad creadora de juego de Müller, las proyecciones de Davies o el momento de Gnabry o Thiago.

El histórico Frank Lampard casi no tiene buenas noticias. Terminó cuarto en la Premier y su racha tras la reanudación fueron ocho triunfos y cuatro derrotas. Viene de perder la FA Cup ante Arsenal. Y llegará a Baviera con un rosario de bajas.

El determinante Pulisic estará ausente por lesión. A él le agregamos a los suspendidos Marcos Alonso y Jorginho. Entre dudas y algodones también están: Loftus-Cheek , Azpilicueta, Pedro , Gilmour, Kanté y Willian.

Sería un verdadero milagro voltear la llave. La esperanza azul es Olivier Giroud , que está disfrutando de un buen final de campaña: siete goles desde junio.



Bayern Múnich (3)-(0) Chelsea

Sábado, 8 de agosto. 2:00 p. m. (Hora de CDMX)

Estadio: Allianz Arena, Múnich.

Árbitro: Ovidiu Haţegan (Rumania).

La última carta del Barcelona es ante Napoli

La entrega de la corona de la Liga al Real Madrid habrá golpeado profundamente al equipo de Quique Setién. Con una racha de siete triunfos, tres empates y una derrota tras la pausa pandémica, Barcelona no pudo aguantarle la carrera a su eterno rival y terminó cediendo el primer lugar. Moral por el piso.

Messi, la principal figura del equipo hizo una reflexión al acabar la Liga: “Así no podemos dar vuelta al Napoli”.

Aunque se mantiene la poderosa fuerza ofensiva del equipo (Messi, Griezmann, Suárez), debido a bajas, suspensiones y rendimientos, la defensa y el mediocampo se muestran particularmente frágiles.

A los suspendidos Busquets y Vidal, se le unen por temas físicos Dembélé , Umtiti y Lenglet, este último con posibilidades de jugar.

Napoli tampoco es que es una maravilla en este momento. Con siete triunfos, cuatro empates y tres derrotas tras la reanudación, terminó séptimo en la tabla, aunque con la alegría de haberle ganado la Coppa Italia a la Juventus por penales en la vuelta del fútbol a Italia.

Sin embargo, fue bastante irregular y poco convincente en lo que fue el resto del Calcio. Kostas Manolas es duda por lesión y de Nikola Maksimovic está confirmada su ausencia por el mismo tema.

En duda está Lorenzo Insigne por problemas musculares en los aductores, a gran nivel con ocho goles y seis asistencias en Serie A, quien no podría completar el ataque junto a Dries Mertens (nueve goles y siete asistencias en liga, seis goles en Champions) y Callejón (ocho asistencias, cuatro goles entre Liga y Champions). Y si algo necesita el cuadro italiano, son goles.



Barcelona (1)-(1) Napoli

Sábado, 8 de agosto. 2:00 p. m. (Hora de CDMX)

Estadio: Camp Nou, Barcelona.

Árbitro: Cüneyt Çakır (Turquía).

Y luego Portugal

La Champions no parará. Logrando los últimos resultados de los octavos de final, ya se terminarán de armar los cuartos de final, semifinales y final, los cuales se jugarán a partido único en Lisboa, Portugal.

Los lusos han sabido manejar el tema de la pandemia y fueron elegidos por la UEFA para terminar su torneo de clubes más importante. Se jugará la etapa crucial entre el Estadio de Benfica (que tendrá la final) y el José Alvalade.

Aunque los partidos serán sin público, según un informe del Instituto Portugués de Administración y Marketing (IPAM) se esperan hasta 16.000 aficionados sin entrada por las calles de Lisboa entre el 12 y el 23 de agosto. Según el citado informe, reproducido por La Vanguardia el impacto económico para la ciudad de los siete partidos que se jugarán en el Alvalade y en Da Luz será de 50,4 millones de euros, el 49% de los cuales llegarían del consumo por las calles de Lisboa de esos aficionados.

Estos son los partidos

Cuartos de final

Miércoles 12 de agosto (A)

Atalanta vs Paris Saint-Germain

Jueves 13 de agosto (B)

Leipzig vs Atlético



Viernes 14 de agosto (C)

Napoli / Barcelona vs Chelsea / Bayern München

Sábado 15 de agosto ( D )

Real Madrid / Manchester City vs Lyon / Juventus

Semifinales

Martes 18 de agosto

Ganador A vs Ganador B

Miércoles 19 de agosto

Ganador C vs Ganador D

Domingo 23 de agosto

Final