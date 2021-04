Luis Hernández: El capricho de Maradona en Boca

México suele ser un país que abre las puertas a futbolistas y entrenadores argentinos, pero son contados los casos de mexicanos en Argentina.

Boca Juniors cumplió 116 años de historia, siendo uno de los equipos que marcó una época a nivel internacional. Figuras como las de Diego Armando Maradona pasaron por sus filas, además, de ganar una Copa Intercontinental al Real Madrid.

Aunque es raro ver a futbolistas mexicanos en Argentina, Boca Juniors contó con el delantero Luis Hernández. ‘El Matador’ se ganó el interés del equipo porteño por su destacada actuación en la Copa América de Bolívia de 1997, donde fue galardonado con la Bota de Oro por ser el máximo goleador del torneo.

Hernández, a pesar de haber tenido ofertas de Europa, se decantó por ir a Boca Juniors, al conocerse que era un «el capricho de Maradona» para el torneo argentino.

Aunque su paso fue fugaz, pudo tener una amistad cercana con Maradona, Claudio Caniggia, Nolberto Solano, Diego Latorre y Jorge Bermudez.

En una entrevista realizada a 90min.com aseguró que su decisión de jugar en Argentina, no la cambia por nada en el mundo. ‘El Pájaro’, como fue bautizado en el país sudamericano por su parecido con Caniggia, jugó pocos partidos pero lo suficientes para querer a Boca.

«Mi decisión de irme a Argentina fue muy buena. No me arrepiento, al contrario. Estar en Boca fue una de las experiencias más bonitas de mi carrera. Me hice hincha de Boca y nunca me voy a arrepentir de haber tomado esa decisión», comentó en aquel momento.

Esa Copa América de 1997 hizo que Diego Armando Maradona presionara para su contratación. Hernández, no dudó. Era jugar al lado del Campeón del Mundo en México 1986.

De Necaxa a Boca. Goleador continental. Ser el capricho de Diego. Todo esto ayudaba a Luis Hernández para triunfar en Boca, sin embargo, no había espacio para él. Los colombianos Óscar Córdoba y Jorge Bermúdez, además del peruano Nolberto Solano, le limitó su participación con el ‘Xeneixe’ a tres partidos oficiales.

Supercopa de 1997 y Colo Colo como debut. Fue en Santiago de Chile donde ‘El Matador’ tuvo la oportunidad de saltar al campo. Junto a Maradona, Martín Palermo y Juan Román Riquelme, El Monumental de Santiago fue testigo de su primer gol.

El abrazo con Diego tras el gol. Llegó el gol del empate frente al ‘Cacique’, pero la historia de ese partido quedó fue opacada por un hecho fuera del estadio, que Luis Hernández reveló en una entrevista.

El ’10’ se ausentó varios días después de ese partido en Santiago de Chile, pero al llegar al entrenamiento lo primero que hizo fue buscar a Luis Hérnandez.

«Eso fue un sábado; sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, el jueves que llega estoy en el vestidor y me dice ‘Luisito, vení, sos un hijo de puta, ¿dónde estabas en el hotel el sábado? Te fuimos a buscar el Guille (Coppola, ex representante de Maradona) y yo. Te ibamos a festejar tu gol… Íbamos a festejar tu gol con 20 putas», recordó.

Sin embargo, esa relación de amistad y de camaradería con sus compañeros de Boca Juniors, no le permitió estar mucho tiempo más en Boca por la plaza de extranjeros. Estando con el equipo de Buenos Aires, solamente disputó cuatro partidos y dos goles.

El fútbol siempre le sonrió a ‘El Pájaro’, como le decían en Argentina. Después de rechazar al Borussia Monchengladbach, Mónaco y hasta el propio Chivas de Guadalajara, Boca Juniors fue su gran idilio y tras su cumpleaños 116, Hernández también es parte de la historia de uno de los clubes más importantes del mundo.

Para 1998, regresó a Necaxa para poder retomar el ritmo futbolístico y estar en el Mundial Francia 1998, donde tuvo una actuación muy destacada.

Entre anécdotas y recuerdos de su paso por Boca Juniors, Luis Herández puede presumir que es el único mexicano en vestir la camisa ‘Xeneixe’ y jugar al lado de Diego Armando Maradona.