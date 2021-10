¿Qué hay detrás de los 25 minutos que pide Conmebol para los entretiempos?

Alejandro Domínguez, presidente de la CONMEBOL, le envió una carta a la FIFA pidiéndole a su presidente, Gianni Infantino, que le conceda la posibilidad de cambiar una regla para las finales de la CONMEBOL Sudamericana y la CONMEBOL Libertadores.

La misiva fue revelada por el periodista del The New York Times, Tariq Panja y es algo que al día de hoy no ha tenido respuesta oficial del ente sudamericano, pero que ha sido confirmado por varios periodistas de la región.

En la carta enviada a Infantino, Domínguez explicó que la idea sería hacerlo únicamente en las finales, el entretiempo se extendería a 25 minutos y se presentaría “un espectáculo artístico de alta calidad”.

También, Domínguez adujo que con un descanso mayor, los jugadores estarían más descansados y podrían brindar un mejor espectáculo. De ser aprobado por Infantino, este cambio se probaría en las próximas finales de la Sudamericana y la Libertadores de este mismo año. Ambas serán disputadas en Montevideo como un espaldarazo a la candidatura Uruguay 2030, para celebrar los 100 años de los Mundiales FIFA justo donde empezó.

