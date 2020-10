Rashford, un héroe dentro y fuera de la cancha

“Oh, man he is a game changer and a life changer” (Oh, hombre. Este tipo es un cambiador del juego y cambiador de vidas). Esta frase se pudo leer de muchos aficionados y comentaristas, luego de que Marcus Rashford entrara como sustituto en el partido de Champions League ante Leipzig y sellara definitivamente la victoria de su Manchester United con un “hat trick”.

El joven de 22 años ya fue héroe la semana pasada ante PSG y anda en una excelente forma. Pero, lo que hace ser querido a este joven inglés es que, aparte de tener la cabeza bien amoblada, defiende los intereses de los más necesitados al punto de inmiscuirse en la gran arena de la discusión política en Inglaterra.

Su lucha: los comedores gratuitos para niños en edad y situación escolar. Rashford no se olvida que de niño tuvo sus penurias. “Mi madre trabajaba a jornada completa, cobrando el salario mínimo, para asegurarnos que siempre tuviéramos una buena comida en la mesa. Pero no fue suficiente”, dijo a la BBC meses atrás.

Rashford se hizo querer especialmente durante el confinamiento. Utilizando sus recursos y su imagen pública, logró que se recolectaran 20 millones de euros para la organización benéfica FareShare que tiene bajo su cuidado la alimientación de decenas de miles de niños en el Reino Unido.

No contento con eso, retó a los gobernantes. Rashford publicó en las redes sociales una carta dirigida a todos los miembros parlamentarios, bajo el hashtag #maketheUturn. En ella, demandaba la ampliación del programa de ayudas que sí ha estado activo durante los habituales meses del curso escolar, pero que por el parón pandémico y posterior de verano, se detendría.

Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv

An Open Letter to all MPs in Parliament… #maketheUturn

Este reto al parlamento y al Primer Ministro, Boris Johnson, no tuvo una victoria politíca inmediata, pero rápidamente, empresas, instituciones y equipos rivales como el Manchester City se activaron para colaborar y de alguna manera, mitigar las necesidades de 1,3 millones de personas que requieren de esta asistencia.

“Esto no trata de política; esto trata de humanidad”, continuó Rashford con su campaña. El gobierno decidió aportar 120 millones de libras esterlinas a programas. Dio su brazo a torcer. Pero no sería suficiente para el jugador.

Su activismo le valió hace unas semanas para hacerse con la distinción de Miembro de la Orden del Imperio Británico por la reina Isabel II. Ha donado cerca de dos millones de libras esterlinas a esta causa. E incluso, ha formado una ONG llamada ‘Melanie Meynard Warehouse’ a un nuevo almacén de alimentos en honor a su madre, quien según él “es la verdadera heroína en este asunto”.

El alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha tuiteado: “Si necesitas recordar que nuestro país es mucho mejor y más generoso que este gobierno, echa un vistazo al Twitter de Marcus Rashford esta mañana. #ENDCHILDFOODPOVERTY”. Su trabajo ha hecho eco.

Restaurantes de Bolton, Liverpool, Sheffield, barrios de Londres, Wigan y muchos otros sitios se han pronunciado a favor del movimiento de Rashford, que además les ha dado recorrido a través de las redes sociales, publicando a quienes colabora en sus espacios. Aparte, logró recaudar 300.000 firmas para que Boris Johnson amplíe la ayuda a los más necesitados.

Please retweet and tag your local MPs pic.twitter.com/GXuUxFJdcv

An Open Letter to all MPs in Parliament… #maketheUturn

Las tensiones alcanzaron un punto de ebullición en la Cámara de los Comunes durante el debate sobre la extensión del programa de comidas escolares, y un diputado de la oposición fue severamente reprendido por gritar “escoria conservadora” (“Tory scum”) en las bancadas del gobierno. A pesar de la reprimenda parlamentaria, el insulto ahora se pinta con spray en grafitis afuera de las oficinas del distrito electoral de algunos diputados conservadores y aparece con frecuencia en las redes sociales.

Johnson ha admirado durante mucho tiempo a la fallecida Margaret Thatcher como líder conservadora y ex primera ministra. Sin embargo, su manejo del tema de las comidas escolares también les recuerda a muchos conservadores de base uno de sus actos más mezquinos y lamentados durante mucho tiempo. Cuando era secretaria de Educación, puso fin a un programa de larga data que proporcionaba leche gratis a todos los escolares británicos, lo que le valió el apodo de “Thatcher the Milk Snatcher” (Thatcher, la ladrona de leche). No es un título que enorgullezca mucho.

Por la crisis del Covid-19, muchas empresas cerraron o padres de familia vieron reducidos sus ingresos. Por eso, en los últimos días, Rashford, que ya logró avances en la alimentación en el verano, empuja con fuerza en sus espacios para que en el duro invierno tampoco nadie se quede sin comer. Por ello, hace nueve días lanzó otra petición de firmas virtuales para el Gobierno Británico.

If you can do one thing for me tonight, sign the petition 👇🏾https://t.co/FvvpO71zOv

It’s time we put party politics aside and worked together to find a long-term sustainable solution to child food poverty in the UK.

Implement the 3 asks.

I appreciate you all ♥️

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) October 20, 2020