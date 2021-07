Rashford y los estúpidos del fútbol

“Nunca viene solo. Metido en la barra brava, peligroso ciempiés, el humillado se hace humillante y da miedo el miedoso. La omnipotencia del domingo conjura la vida obediente del resto de la semana, la cama sin deseo, el empleo sin vocación o el ningún empleo: liberado por un día, el fanático tiene mucho que vengar”.

La frase, del genial Eduardo Galeano, de su obra “Fútbol a sol y sombra” sigue vigente. Sigue latiendo a pesar de las redes sociales, de las campañitas de “No a la violencia”, “no al racismo”, “no a la desigualdad”.

Ya el imbécil no se oculta entre chaquetas y miles de caras en una tribuna. Están las redes, que dan más lejanía, más anonimato, mayor impunidad. No es el fútbol el que escupe caras y hace gestos de mono. Es la intolerancia y el fútbol termina siendo un vehículo.

Lo de Marcus Rashford con Inglaterra fue absurdo y vergonzoso. Erró un penal. Y abajo, se vino una buena temporada en Manchester United. Y se borró, de repente, todas las luchas sociales que hizo, todos los comedores para gente pobre, negra o no, para que los escolares fueran a estudiar con la barriga. Eso no cuenta, cuenta el penal fallado.

La angustia no es por 55 años sin títulos. Es un detonante para que los racistas arrojen sus miserias sobre un negro que roza el heroísmo, que es mucho mejor que ellos. Que hace y colabora. Que no se atrinchera en un Ferrari. Esos, los pendejos de las redes no lo van entender.

Un periodista británico, que borró luego su tweet puso: “Menos política, más penales”. ¿Qué hacer cuando la estupidez sobrepasa tanto que quienes el rol de ser modélicos para la sociedad, hacen estas cosas?

La UEFA abrirá cuatro expedientes a la Federación inglesa por violentos actos en Wembley antes del partido: personas con cuchillos, serios casos de asaltos sexuales, desordenes…

Barbarie digital

Pero, los señalados son Jadon Sancho, Bukayo Saka, Raheem Sterling y Marcus Rashford. Una investigación recopiló que recibieron cerca de 2.000 mensajes de odio en redes sociales luego de perder la final en penales.

Esa es la impactante cifra publicada por la Asociación de Futbolistas Profesionales de Reino Unido tras una investigación sobre abusos en las redes sociales durante la Eurocopa.

Y el informe también revela que 167 publicaciones se consideraron de «alto riesgo» y, aunque algunos de los tweets fueron eliminados, dice que Twitter no ha suspendido las cuentas y mucho menos se ha ido más allá.

Los datos fueron analizados por la empresa científica Signify, que también elaboró ​​un informe innovador sobre abusos que se envió a 44 jugadores durante el reinicio del proyecto.

“Si puede cantar, bailar, hacer que la óptica se vea bien, ganar una medalla de oro, sobresalir en los deportes o hacer bromas, acerque una silla. Siéntete como en casa. ¿Si no? Lo siento”, escribía el columnista de The Mirror, de origen africano, Darren Lewis.

“Podemos presionar a las compañías de redes sociales para que tomen medidas, pero cuando no hay voluntad para abordar el abuso racista de manera adecuada, no tiene ninguna posibilidad de lidiar con él”, añadió.

Por su parte, otros miles de aficionados mostraron su solidaridad. El mural de Rashford que fue manchado con frases racistas, se llenó de mensajes de ánimo. Mientras, el resto, el grueso de la población inglesa y europea en general, guarda silencio.