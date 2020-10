Ricardo Peláez: ¿Una verdad o una mentira?

Cuando llegó a Chivas, llegó con el aura de ser el “súper gerente” que el rebaño necesitaba. Lo avalaba la ruptura de una sequía de títulos con América y momentos destacados con Cruz Azul. Por eso, Ricardo Peláez era visto como poco más que un Rey Midas.

En Guadalajara parece derrumbarse su mito. Los resultados no son los esperados y hasta hay gente que pide su salida. Entre las rayas rojas y blancas ha encontrado un muro contra el que chocó.

¿De dónde viene esta reputación del gerente deportivo? El primer título de su gestión en el Clausura 2013 y el segundo en el Apertura 2014 tras más de ocho años de sequía. Además, con las Águilas tiene dos títulos de Concachampions (2015 y 2016), y se llegó en dos ocasiones más a la final de la Liga MX (Apertura 2013 y 2016), donde cayeron ante León y Tigres, respectivamente.

Peláez, un tipo con carácter, supo domar personalidades difíciles como Miguel Herrera y varios jugadores “estrellas”. Aparte, lidiar con el foco de atención de estar en grandes equipos, la presión que ello exige y, en su momento, dar siempre la cara.

Con la máquina cementera, Cruz Azul, conquistó la Copa MX en el Apertura 2018, una Supercopa MX en 2019 y varios torneos en las fuerzas básicas.

Las «Chivalácticas» no son de otro planeta

Llega a Guadalajara con la misión de salvar un equipo con historia, pero metido en aprietos administrativos que sin duda afectan el rendimiento deportivo.

A Peláez no le ha ido bien con el “Rebaño Sagrado”. Y aquí van apareciendo matices del por qué el éxito que tuvo en sus dos períodos en otras instituciones capaz no se ve reflejado acá.

Lo que no ven los fanáticos, que suelen enceguecerse por los títulos, son las secuelas del gasto excesivo.

Para que América fuera competitivo y de nuevo, fuera campeón había que gastar bastante. Christian ‘Chucho’ Benítez, Moisés Muñoz, Rubens Sambueza, Renato Ibarra, Agustín Marchesín o Bruno Valdez, fueron extremadamente caros. Tras su salida, dejó un saldo negativo de más de 30.4 millones de euros, según recoge Nación Deportes.

Orbelín Pineda, Elías Hernández, Igor Lichnovsky, Roberto Alvarado, Pablo Aguilar e Iván Marcone, y posteriormente Yoshimar Yotún, Jonathan Rodríguez, Milton Caraglio, Juan Escobar, Bryan Angulo y Guillermo ‘Pol’ Fernández dejó casi 50 millones de euros en pérdidas en Cruz Azul.

De acuerdo al presidente de Chivas, Amaury Vergara, el club hizo la mayor inversión de su historia para este 2020 con el objetivo de lograr todos los trofeos, pero esto ya no será posible. De entrada, en enero, fue vergonzosa la eliminación en la Copa MX.

Los refuerzos del equipo han funcionado poco o nada. Los que venían de atrás han salido a dar la cara. La marcha en este Apertura es realmente irregular y no hay satisfacción por el juego del equipo.

Aparte, ya no declara tanto en los medios. No aparece, no se defiende. El amigo de los micrófonos, ahora les huye.

Ricardo Peláez ¿es un súper gerente o una mentira más? ¿Es su culpa o el entorno de Chivas? ¿Solo tiene éxito con excesivas cantidades de dinero? ¿Usted qué piensa?