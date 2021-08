Ana Guevara: «Yo no competí…»

La exatleta Olímpica, hoy titular de la Conade, Ana Guevara, justificó la pobre participación de la delegación olímpica mexicana en los recientes Juegos de Tokio. La exvelocista expresó que no podía asegurar más medallas, ya que actualmente está retirada de la actividad deportiva.

La actual Directora General de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara, fue consultada respecto a la decepcionante participación mexicana en las Olimpiadas de Tokio (apenas cuatro medallas de Bronce). La respuesta de la anteriormente alabada y reconocida velocista, terminó siendo desconcertante y polémica.

«No competí yo, y no puedo garantizar los metales dentro del escenario deportivo. Pero fueron muchos cuartos lugares, que de haber sido medallas, no solamente hubiéramos llegado a las 10. Pero el pronóstico no tiene palabra», declaró la exmedallista Guevara.

Rodeada de escándalos, la mejor atleta mexicana de la historia encabeza el deporte nacional en una de las peores representaciones de México en unos Juegos Olímpicos El legado de Ana Guevara como dirigente se quedó a años luz del de la corredora — Fernando Tirado (@fer_tirado) 4 de agosto de 2021

La directora del Conade puso paños fríos a la situación, afirmando que los deportitas mexicanos debieron afrontar un contexto imprevisible como la pandemia. Algo que para ella terminó siendo determinante en los exiguos logros aztecas en Japón, siendo la delegación con peores resultados en los últimos 20 años.

Para Guevara no todo es sumar Medallas, destacando que hay situaciones rescatables y positivas, como los apoyos a los deportitas que mejor se han desempeñado.

«Las circunstancias de cómo se llegó y cómo se desarrolló Tokio… Lamentablemente los metales no llegaron, por circunstancias diversas«, continuó afirmando Ana Guevara.

Se acabó TOKYO 2020 con solo 4 medallas de bronce para México. Mucho atleta para tan poco dirigente. Admiré como a nadie a Ana Guevara en su rol de atleta; como cabeza de la CONADE ha sido la peor decepción, y dicho por los atletas. Lo que es. — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) 8 de agosto de 2021

La actual funcionaria ha tenido duras críticas por su manejo del Conade, y esta floja participación mexicana en las Olimpiadas de Tokio, no hace más que avivar la polémica.

México termina como 84 #Tokio2020. Es deplorable.

El presidente insiste en que se acabó la corrupción. Una de las formas de la corrupción es la ineptitud e indolencia. Eso es por lo menos @AnaGabrielaGue

No llamarla a cuentas es alentar la impunidad es y no servir sino servirse. — carolina rocha m (@carolina_rocha_) 8 de agosto de 2021

Dos razones explican fracaso olímpico: 1. La reducción de recursos y desaparición de fideicomisos ordenadas por @lopezobrador_ 2. La enorme corrupción de Ana Guevara en la CONADE, tolerada por AMLO Las pocas medallas y buenas actuaciones son mérito exclusivo de los deportistas — Fernando Belaunzarán (@ferbelaunzaran) 7 de agosto de 2021