Artem Dolgopyat: El israelí medalla de oro que es un ciudadano de segunda

Artem Dolgopyat realmente nació en Ucrania, pero migró a Israel junto a su familia. Era la esperanza más sólida de este país en la disciplina de gimnasia artística “de piso”, la cual, ganó oro en la categoría masculina. Una rama, que los israelitas ven con gracia en las mujeres, pero lo asocian a la homosexualidad en los varones.

Sin embargo, ese no es el problema. Artem llegó de Ucrania a los doce años, con padre judío y madre cristiana ordotoxa. Eso, según el Gran Rabinato, no da muchos derechos como ciudadano de Israel y apenas puede gozar de la nacionalidad.

“El orgullo de Israel en el podio, pero un ciudadano de segunda clase bajo la hupa” , dijo refiriéndose al dosel de una boda judía. “No es lógico que el Rabinato del mismo país que Artem Dolgopyat representa con honor no le conceda derechos civiles básicos como casarse en Israel”, dijo su madre, Angela Bilan, en medios locales.

Tampoco puede tener acceso a algunos oficios religiosos y otros trámites, como créditos hipotecarios, aunque en su condición de atleta privilegiado, ha tenido varias excepciones.

Mucho protocolo, pero…

La medalla de oro es sólo la segunda en la historia de Israel, tras la victoria del windsurfista Gal Friedman en 2004 en Atenas.

El himno nacional de Israel, Hatikva, sonó cuando el gimnasta israelí aceptó su medalla con un gran aplauso.

Fue agasajado por el primer ministro Naftali Bennett y el presidente Isaac Herzog, quienes lo llamaron para felicitarlo por la victoria. Sin embargo, su situación y la de miles de “mixtos”, es la misma.

La prometida de Dolgopyat, Maria Seikovitch, dijo al Canal 12 el lunes que él le propuso matrimonio el año pasado, mostró su anillo a las cámaras y dijo que «entendía las reglas del juego» con respecto a las leyes matrimoniales israelíes.

Además de muchos inmigrantes de familias mixtas o que no son reconocidas como judías, los que no pueden casarse en Israel también incluyen a gays y lesbianas, conversos no ortodoxos al judaísmo y varios otros.

Algunas autoridades ante la conquista, le han sugerido a la pareja casarse en el extranjero, para revalidar el matrimonio en Israel. Recordemos que en este país no existe el matrimonio civil