Cam Newton dio positivo por Coronavirus y suspenden partido ante Chiefs

La NFL registró otro caso positivo por Coronavirus y ahora se encuentra en el QB de los Patriotas de Nueva Inglaterra, Cam Newton.

A través de sus redes sociales, el equipo de Massachusetts anunció del contagio de uno de sus jugadores pero sin revelar el nombre, pero este fue identificado por los periodistas Adam Shefter y Fiel Yates.

Sin haber sido señalado por el propio Cam Newton, la franquicia confirmó que el futbolista ya fue aislado y entró en cuarentena por los próximos días.

Statement from the New England Patriots. pic.twitter.com/eSTUukh5vl

— New England Patriots (@Patriots) October 3, 2020