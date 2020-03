Canadá presiona al COI para que postergue los JJOO Tokio 2020

La pandemia del coronavirus ha dejado decenas de muertos alrededor del mundo, ha obligado a la activación de la cuarentena colectiva y ha provocado la postergación de varios eventos y torneo deportivos.

De momento, los Juegos Olímpicos Tokio 2020 siguen con su fecha de inicio pautada para junio, algo que ha indignado al Comité Olímpico y Paralímpico de Canadá, que ha recomendado la postergación del evento.

A manera de presión hacia el Comité Olímpico Internacional (COI), Canadá comunicó que no enviará su delegación a Tokio en caso de que los JJOO no se aplacen. Para ellos es más importante la seguridad y la salud en este periodo delicado que se vive.

“No se trata únicamente de la salud de los atletas, sino de la salud pública. El coronavirus y sus riesgos asociados no son seguros para nuestros atletas, de hecho, va en contra de los consejos de salud pública que fomentamos a todos nuestros ciudadanos”, reza parte del comunicado enviado al COI.

#TeamCanada will not send athletes to Games in summer 2020 due to COVID-19 risks.

