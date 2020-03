Christian Yelich tendrá el mayor contrato en la historia de Cerveceros

Christian Yelich pasará a tener el mayor contrato en la historia de Cerveceros de Milwaukee si se confirma el reporte de Ken Rosenthal, periodista del The Athletic.

El acuerdo, que podría confirmarse este viernes, rondaría los 190 millones de dólares por siete temporadas. Esta cifra aumentaría hasta los 216.5 millones por los dos años que le restan del contrato con los Brewers por 26.5 millones.

El guardabosques Ryan Bruan había firmado el mayor convenio con la divisa de Wisconsin, una extensión por 105 millones de dólares en 2011.

Desde su llegada a Cerveceros, Yelich ha tenido dos últimas temporadas de ensueño, bateando más de 30 cuadrangulares (36 en 2018 y 44 en 2019) y promediando más de .300 de averague (.326 en 2018 y .329 en 2019). Ganó en premio MVP de la Liga Nacional en 2018.

Source confirms @JoelSherman1 report on terms of Yelich extension: Seven years in $190M range on top of remaining two years at $26.5M. Club option for 2022 will be eliminated. Deal also will include deferrals.

— Ken Rosenthal (@Ken_Rosenthal) March 3, 2020