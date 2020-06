El COVID-19 regresó a la NFL, pues varios jugadores de los Dallas Cowboys y de los Houston Texans fueron confirmados positivos por el virus.

Y es que de acuerdo con Ian Rappoport, reportero de NFL Network, jugadores de los dos equipos están contagiados, pero ninguno ha acudido a sus respectivas sedes.

Luego de haberse dado a conocer la noticia, el propio equipo de Dallas envió un comunicado al periodista antes mencionado confirmando los positivos, pero no reveló la identidad de ninguno de sus contagiados debido a las leyes locales.

Several #Cowboys players & several #Texans players have tested positive for COVID-19 recently, sources tell me & @TomPelissero. None of the players are believed to have been in their team facilities. The teams followed proper health protocols.

— Ian Rapoport (@RapSheet) June 15, 2020