Djokovic tampoco jugaría Roland Garros por cambios en las leyes francesas

En las últimas horas, la Asamblea Nacional de Francia aprobó el pase de vacunación. Situación que limita el ingreso a dicho país de personas no vacunadas, entre las que se encuentra el tenista número 1 del mundo en la actualidad, Novak Djokovic. El serbio ya se perdió el torneo australiano al no poder ingresar a la nación oceánica, llegando a ser retenido y deportado. Ahora se podría perder el Roland Garros.

Ya en Belgrado, capital serbia, el tenista Novak Djokovic sigue recibiendo malas noticias. Francia endureció sus políticas respecto al ingreso de no vacunados y esto decantaría en que el número 1 del ATP podría quedarse sin jugar el torneo parisino de Roland Garros. Esto salvo cambio de alguna de las partes.

Anteriormente bastaba con un test negativo, pero esto cambió en las últimas horas, y solo los extranjeros vacunados podrán ingresar a territorio galo. El tenista serbio se ve afectado de esta manera, y se perdería otro certamen de relevancia en el mundo del tenis.

No obstante, Gilles Moretton, presidente de la Federación francesa de tenis no descartó que se extienda un permiso particular para Djokovic. «Nuestros equipos están trabajando en colaboración con las autoridades públicas, que en su debido momento especificarán las reglas relativas a la recepción de atletas extranjeros no vacunados para nuestro torneo«, declaró el mandatario galo a AFP.

El exministro del interior francés, actual miembro de la asamblea pública, contradijo la anterior declaración con el siguiente mensaje: «Votamos por este pase de vacuna para todos aquellos que irían a Roland Garros y todos los franceses. No podemos romper la regla para los grandes deportistas y personalidades. Djokovic no tiene vocación de jugar sino respeta esta regla»

El Roland Garros se jugará entre el 22 de mayo y el 5 de junio en París. La situación podría modificarse dependiendo de los tiempos de la pandemia. De lo contrario y en el actual contexto, Novak Djokovic se perdería otro de los grandes torneos en el calendario tenístico.