Duplantis vuelve a batir el récord mundial de salto con pértiga al aire libre | VIDEO

Mondo Duplantis rompió su récord mundial de salto con pértiga al aire libre por un centímetro, superando los 6,16 metros (más de 20 pies, 2 pulgadas) en un encuentro de la Liga Diamante en Estocolmo el jueves.

Duplantis, el medallista de oro olímpico que se crió en Luisiana y ahora vive en Estocolmo, ha batido los récords mundiales bajo techo y al aire libre seis veces en los últimos dos años y medio.

“Se siente bastante bien, no me puedo quejar”, ​​dijo el joven de 22 años, según los organizadores del encuentro. “Es difícil describirlo realmente. Te desmayas por ahí. Solo recuerdo que estaba tratando de concentrarme mucho para no golpear la barra. Y una vez que lo hice, estaba sobre la barra y luego comencé a correr como un idiota”.

El próximo mes, Duplantis intentará ganar el título mundial al aire libre por primera vez en Eugene, Oregón.

“Este es el momento en el que quería estar en mi mejor forma”, dijo Duplantis, quien tiene una racha de 15 victorias consecutivas desde el año pasado. “Siento que definitivamente estoy en forma para ganar mi título y tal vez para hacer algo especial en Eugene”.

Duplantis comenzó a saltar con pértiga a los 3 años y perfeccionó su oficio en el patio trasero de la familia en Lafayette, Louisiana.

Su padre, Greg, fue quinto en el salto con pértiga de las pruebas olímpicas de EE. UU. de 1992. Su madre, Helena, representó a Suecia como heptatleta.