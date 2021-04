El favorito de Tom Brady: Julian Edelman anuncia su retiro

La NFL se quedará a partir la próxima temporada sin la presencia del estelar receptor abierto Julian Edelman, el preferido del mariscal de campo Tom Brady cuando ambos estuvieron juntos con los New England Patriots, equipo que no le renovó su contrato.

Nada más conocerse la decisión de los Patriots, Edelman, que ya había pensado en su retirada, oficializó su decisión en redes sociales.

«Nada en mi carrera ha llegado fácil, y no es sorpresa, esto tampoco será fácil. Siempre he dicho, ‘Me iré cuando se caigan las ruedas’, y finalmente se han caído. Debido a mi lesión del año pasado, estaré haciendo el anuncio oficial de retirarme del fútbol americano. Fue una decisión difícil, pero la correcta para mí y familia. Me siento honrado y orgulloso de retirarme como Patriot», dijo.