El homenaje que rendirá Dallas Mavericks a Kobe Bryant

La franquicia de la NBA, Dallas Mavericks, informó que retirarán el dorsal número en 24 en honor a Kobe Bryant quien falleció el pasado domingo 26 de enero en un accidente de helicóptero en California, Estados Unidos.

Mediante un comunicado, afirmaron que su dueño Mark Cuban tomó la decisión para rendir homenaje a uno de los jugadores históricos y más trascendentales en la historia del baloncesto, a pesar que su carrera transcurrió en los Lakers. El 24 fue el segundo dorsal que utilizó en su carrera, luego del ocho, pero fue el número que inmortalizó en sus destacadas actuaciones.

«Estamos conmocionados y entristecidos por la devastadora noticia del fallecimiento de Kobe Bryant y su hija, Gianna. Kobe fue un embajador de nuestro juego, una leyenda y un ícono global. Sobre todo, fue un padre amoroso y dedicado», expresó el anuncio oficial.

De igual manera añadieron que su legado «trasciende del baloncesto, y nuestra organización ha decidido que el número 24 nunca más será usado por los Mavericks de Dallas. Nuestros corazones están con todas las vidas perdidas y las familias impactadas por esta terrible tragedia. Enviamos nuestros pensamientos y oraciones a Vanessa y su familia, la organización de los Lakers y los fanáticos de Kobe Bryant en todas partes».

Dallas Mavericks Owner Mark Cuban issued the following statement on the passing of Kobe and Gianna Bryant. pic.twitter.com/Ua41YrvTMZ

— Mavs PR (@MavsPR) January 27, 2020