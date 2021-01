El Pro Bowl 2021 será virtual con el Madden NFL

Jugadores como los mariscales de campo Deshaun Watson (Houston) y Kyler Murray (Arizona) junto al safety (Seattle) y el corredor Derrick Henry (Tennessee), entre otras estrellas de la NFL, participarán en el Pro Bowl virtual del 2021, usando el juego Madden.

Los profesionales reales serán los que controlen las acciones de la Conferencia Americana (AFC) y de la Conferencia Nacional (NFC) el próximo domingo, que es cuando está previsto el evento.

NFL stars & celebs battle it out on the virtual gridiron 🎮

The #ProBowl: Madden NFL 21 Edition presented by @verizon kicks off this Sunday (1/31) at 5PM ET pic.twitter.com/bT1XIK0Xzc

— NFL (@NFL) January 26, 2021