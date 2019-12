El regreso de Clijsters al tenis será en México

La belga Kim Clijsters, tres veces ganadora del US Open, y quien anunció en septiembre su regreso al tenis tras retirarse en 2012, reveló este lunes 23 de diciembre su calendario de competición para 2020. Debutará en marzo en México.

La antigua número 1 del mundo marcó los torneos de Monterrey (del 2 al 8 de marzo), Indian Wells (del 11 al 22 de marzo) y Charleston (del 4 al 12 abril).

… and share my schedule for March 2020 – see you soon! Happy Holidays! #fortheloveofthegame 🎾 @Abierto_GNP @BNPPARIBASOPEN @VolvoCarOpen [📸 Ray Giubilo] pic.twitter.com/9CPW44qz4N

— Kim Clijsters (@Clijsterskim) December 23, 2019