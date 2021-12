El tremendo dardo de LeBron James a la NBA tras su falso positivo

El jugador de Los Lakers, LeBron James, lanzó un dardo muy venenoso a la competición, tras su falso positivo por COVID-19, que lo hizo perderse el partido ante Sacramento Kings.

LeBron, que entró en el protocolo de coronavirus este martes, no jugó ese cotejo y tuvo que estar aislado por precaución.

Para ese entonces, era muy probable que James se perdiera varios compromisos hasta estar en óptimas condiciones para jugar; sin embargo, este jueves se oficializó su regreso a la competición, luego que se confirmara que se trataba de un falso positivo.

Just in: Lakers star LeBron James has been cleared from health and safety protocols to return on Friday vs. Clippers, after testing positive but since registering multiple negative COVID-19 tests, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) December 2, 2021