«Esta es mi última temporada»: Valentino Rossi anuncia su retiro del MotoGP

«He decidido parar. Esta es mi última temporada«. Así Valentino Rossi en la esperada rueda de prensa extraordinaria coincidiendo con el regreso del Circo de MotoGP a la pista del Red Bull Ring con el GP de Estiria en Austria.

Con sus 42 años, 26 temporadas en el Campeonato del Mundo y 9 títulos mundiales, el nacido en Pesaro concluye su carrera de motociclista a fin de año.

«He decidido detenerme al final de la temporada. Desafortunadamente, esta será la última mitad de temporada como piloto de MotoGP. Es un momento triste , es difícil decir que no voy a andar en moto. Lo hice durante 30 años. Ahora mi vida va a cambiar desde cierto punto de vista. En todo caso fue genial, me divertí mucho».

«Lo siento mucho porque quería correr otros 20-25 años, pero lamentablemente no es posible. Fue bueno y hubo algunos momentos inolvidables que siempre llevaré conmigo. Recibí una oferta oficial de mi equipo para el año que viene, lo pensé profundamente. Me hubiera gustado correr, tener mis motos en Tavullia. Creo que tenemos un gran equipo de Moto2 y Moto3. Hubiera sido fascinante pero decidí que no por varias razones: hubiera sido un buen proyecto con 2 o 3 años de tiempo, no si solo tienes una temporada”.

«Me encanta correr con autos, quizás un poco menos que con motocicletas. Creo que competiré con autos pero aún no hay una decisión. Me siento como un piloto y lo seguiré siendo de por vida. Quizás no al mismo nivel, pero creo que correré de todos modos. Durante mi carrera siempre he intentado mejorar la técnica de conducción de coches pero no sé mi nivel: no es lo mismo que en motos. Por el momento no sé qué tipo de carreras correré, dije que me gustaría correr las 24 Horas de Le Mans, hay muchas carreras en el mundo».