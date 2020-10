Falcons rescinden servicios de su entrenador y gerente

El entrenador Dan Quinn, de los Atlanta Falcons, fue despedido del equipo tras no tener un arranque de temporada para nada positivo en la campaña 2020.

Quinn no fue el único que salió del club, también lo hizo el gerente general de la institución, Thomas Dimitroff.

Luego de tener una racha de 0-5 en la 2020, la directiva confirmó la rescisión de los servicios de Quinn y Dimitroff de forma inmediata.

Por su parte, el presidente del equipo, Rich McKay, se encargará de la supervisión de las operaciones del elenco de la NFL durante los siguientes días, según precisa el comunicado de los Falcons.

Se espera que este lunes, 12 de octubre, la escuadra de Georgia anuncie a un nuevo entrenador –de manera interina-.

BREAKING NEWS: General Manager Thomas Dimitroff and Head Coach Dan Quinn have been relieved of their duties, effective immediately.

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 12, 2020