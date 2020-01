Falleció David Stern, el comisionado que transformó a la NBA

El pasado primero de enero se confirmó el fallecimiento de David Stern a sus 77 años, abogado que fungió por 30 años como comisionado de la mejor liga de baloncesto del mundo, la NBA, y fue uno de los principales impulsores en convertirla en uno de los mayores espectáculos deportivos.

Stern murió luego de una hemorragia cerebral que sufrió el pasado 17 de diciembre en un restaurant en Nueva York y que complicó su salud por lo que tuvo que someterse a una neurocirugía de urgencia. Su estado permaneció crítico y falleció el último día de 2019.

Como legado, fue el comisionado de la NBA con más tiempo en el cargo después de ser designado como el cuarto en ese rol el primero de febrero de 1984. Abandonó el puesto en el 2014, dejando una liga transformada en una industria de más de cinco mil millones de dólares anuales.

Entre las novedades que implementó se encuentran controles antidopaje, el tope salarial, transmisiones televisivas, programas de responsabilidad social, estrategias de mercado, la agencia libre y la implementación de un código de vestimenta, entre muchas otras.

NBA Commissioner Adam Silver statement regarding the passing of NBA Commissioner Emeritus David J. Stern pic.twitter.com/aW4WbxFQED

— NBA (@NBA) January 1, 2020