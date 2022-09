El histórico tenista suizo Roger Federer, que hace unas semanas anunció que la Laver Cup será la última competición que dispute antes de retirarse, confesó estar “triste” por llegar al final de su exitosa carrera.

«Estás triste cuando te das cuenta de que es el final. Pero me pude olvidar un poco al irme de vacaciones. En Wimbledon -cuando asistió al centenario de la pista central- pensé que quizás habría oportunidad de volver el año que viene, pero durante las vacaciones no hablé mucho de ello», dijo en una rueda de prensa.

El suizo, en este encuentro con la prensa, habló sobre su futuro y los problemas con su rodilla, que lo llevaron a tomar esta dura decisión.

«Aquí estoy para prepararme para mi último partido de dobles. Estoy nervioso porque hace mucho que no juego y espero estar competitivo. La rehabilitación no ha sido fácil, muchas subidas y bajadas, al menos he disfrutado de poder estar en casa con la familia», resaltó.

Por su parte, él admitió que la decisión de colgar la raqueta empezó a pensarlo a inicios de este mismo verano.

«Intentamos aumentar la intensidad de los entrenamientos y vimos que no podíamos. Es normal en rehabilitación aumentar un poco y ver que tienes que volver atrás, pero me hice un escáner en el que vi que no estaba como yo esperaba estar. No estaba dispuesto a arriesgarlo todo. No quería terminar mi carrera con tantas operaciones. El tenis es un deporte muy duro, con partidos a cinco sets, torneos cada semana en continentes diferentes, por lo que físicamente tienes que estar en buenas condiciones», finalizó.