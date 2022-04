Frank Vogel out: ¡Lakers se queda sin entrenador!

¡De héroe a villano!

Luego de haber guiado a Los Angeles Lakers a un anillo de campeonato (2019-2020), el entrenador Frank Vogel es destituido de este equipo tras haber fracasado este año.

De acuerdo a una información revelada por ESPN, Vogel no seguirá al mando de este combinado y que este lunes, 11 de abril, se hará oficial el anuncio.

Asimismo, el periodista Adrian Wojnarowski, fue quien dio esta primicia tras la victoria de Los Lakers ante Denver Nuggets (141-146).

Cabe destacar que, este técnico tenía vínculo contractual vigente hasta el final de la próxima campaña.

Frank Vogel has coached his final game for the Lakers, a decision that’s expected to be shared with him as soon as Monday, sources tell ESPN. Lakers’ search expected to be lengthy and expansive with no clear initial frontrunner.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) April 11, 2022