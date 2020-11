Garoppolo se puede perder el resto de la temporada

Jimmy Garoppolo, mariscal de campo de los 49ers de San Francisco, podría perderse cerca de seis semanas y quedar fuera del resto de la temporada de la NFL debido a un esguince que sufrió en el tobillo derecho.

El entrenador en jefe de los 49ers, Kyle Shanahan, informó este martes que el esguince de tobillo de su quarterback titular sufrió un problema en la derrota del domingo contra los Seahawks de Seattle. «Era completamente una nueva (lesión), sólo que en el mismo pie», agregó.

«We’re just getting different doctors’ opinions now. Whatever is best for him long term is obviously, what we will decide on.»

-Shanahan provides an update on Garoppolo’s ankle injury

