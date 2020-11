Hamilton iguala récord de Schumacher al ganar su séptimo Mundial de Fórmula Uno

El inglés Lewis Hamilton (Mercedes) se anotó este domingo su séptimo Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Turquía, igualando el récord histórico de títulos del alemán Michael Schumacher.

En esta carrera, en el Istanbul Park, Sergio Pérez (Racing Point) acabó segundo.

Hamilton se apuntó su séptima corona con otra exhibición, al firmar su décima victoria del año, elevando a 94 su propia plusmarca de triunfos en F1. El inglés ganó por delante del mexicano, que mejoró un puesto su posición de salida y acabó segundo una carrera con agua en la que el alemán Sebastian Vettel (Ferrari) fue tercero.

Carlos Sainz (McLaren), que había arrancado decimoquinto, culminó una sensacional remontada y acabó quinto, detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y un puesto por delante del holandés Max Verstappen (Red Bull), sexto este domingo en la pista de las afueras de Estambul.

El tailandés Alexander Albon (Red Bull) fue séptimo, por delante del inglés Lando Norris, colega de Sainz en McLaren, que marcó la vuelta rápida en carrera. EFE.

«Never give up and never doubt yourself» 💪@LewisHamilton struggles to hold back the emotions as the reality of winning a 7th world title sinks in#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/RlkUQT9QDY

— Formula 1 (@F1) November 15, 2020