Jon Rahm hizo un hoyo en uno digno de una verdadera película

Uno de las cosas más difíciles de realizar en el golf es un «hoyo en uno» y más cuando uno de los jugadores lo consigue como lo hizo Jon Rahm.

En el Masters de Augusta, el número dos del mundo se encontraba practicando en el par tres del hoyo 16 antes de empezar la actividad y se inventó una verdadera jugada que podríamos imaginar solo ver en películas.

El español tenía por delante un extenso lago que le era obstáculo para embocar al green, pero con un golpe a la pelota la hizo brincar flotando sobre el agua cual rana sobre piedras para superar la trampa y llegar a terreno seguro, donde la pelota tomó una curva perfecta que la hizo ir directamente al hoyo.

Did Jon Rahm just hit the greatest hole in one of all time? @ForePlayPod pic.twitter.com/CpCIPxQnQT

— Barstool Sports (@barstoolsports) November 10, 2020