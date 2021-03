Jugador de hockey muere al recibir un golpe con el disco en su cabeza

Timur Faizutdínov, jugador ruso de hockey sobre hielo, falleció este martes tras recibir un golpe con el disco de juego en su cabeza.

Faizutdínov jugaba para el Dinamo San Petersburgo, pero lamentablemente recibió ese contacto en su cabeza en el duelo ante el Lokomotiv, en la liga juvenil de hockey, que se disputa en Yaroslavl.

El hecho, que ocurrió el pasado 12 de marzo, hizo que el jugador fuese atendido de emergencia en el hielo y estuvo hospitalizado en terapia intensiva hasta este martes, cuando lamentablemente perdió la vida.

De esta forma, la Federación de Hockey de Rusia, le envió un mensaje de pésame a la familia de Timur y se comprometieron a ayudarlos de diversas maneras; por otro lado, los próximos partidos de hockey tendrán un minuto de silencio en honor al joven fallecido.

19-year-old MHK Dynamo St. Petersburg defenseman, Timur Faizutdinov, took a puck to the head vs. Loko Yaroslavl and is currently fighting for his life at the hospital. He’s played 183 games for the Junior club and was named the captain at the start of the season. pic.twitter.com/oQ9vpZUUct

— Dylan Griffing (@GriffingDylan) March 12, 2021