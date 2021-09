La inédita razón por la que Pacquiao se retira del boxeo

El boxeador filipino Manny Pacquiao oficializó, este miércoles, su retiro del cuadrilátero para poder postularse como candidato a la presidencia de su país.

Pacquiao también exhibió un video, de 14 minutos de duración, donde se despide del boxeo.

De esta forma, “Pacman” pone fin a su carrera tras 26 años de trayectoria, donde derrotó a rivales como: Marco Antonio Barrera, David Díaz, b, Timothy Bradley, Óscar de la Hoya y Chatchai Sasakul.

To the greatest fans and the greatest sport in the world, thank you! Thank you for all the wonderful memories. This is the hardest decision I’ve ever made, but I’m at peace with it. Chase your dreams, work hard, and watch what happens. Good bye boxing. https://t.co/Bde4wO82sA

— Manny Pacquiao (@MannyPacquiao) September 29, 2021