La reducción de salarios también llegaría a la NBA, pues la propia liga ha pedido a sus jugadores rebajarse el sueldo en un 50% para disminuir las pérdidas.

Según el redactor de The Athletic, Shams Charania, la asociación quiere que se aplique la medida a partir del 15 de abril, pero no ha tomado la decisión arbitrariamente y además, la Asociación de Jugadores (NBPA), no ha aceptado la propuesta.

El sindicato no aceptará que a los jugadores se le rebaje el 50% y en cambio han propuesto que solamente sea el 25%, manteniendo igualmente la fecha propuesta por la NBA.

