La NFL perderá más de 2.000 dólares debido al coronavirus

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) hizo público este viernes un análisis en el que se concluye que perderá 2.700 millones de dólares en esta temporada debido a la limitación de espectadores en los estadios.

Según un estudio realizado por Team Marketing Report (h/t The Athletic’s Bill Shea), la NFL deberá estar preparada para asumir esa pérdida dado que no se espera que antes que haya concluido la temporada regular se encuentre ya lista una vacuna contra el nuevo coronavirus.

