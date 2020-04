La sorprendente revelación de Michael Jordan en «The Last Dance»

Este domingo se estrenaron los primeros dos episodios del documental “Last Dance”, en el que se aborda la carrera deportiva del mítico Michael Jordan. En el audiovisual, el exjugador de los Bulls de Chicago reveló que estuvo expuesto a muchas drogas en su llegada a la NBA.

“Tuve un evento en pretemporada. Estaba en un hotel tratando de encontrar a mis compañeros de equipo. Empiezo a llamar a las puertas. Llego a una, llamo y puedo escuchar como alguien dice, ‘shh, alguien está afuera’. Y luego escuchas una voz profunda que dice, ‘¿quién es?’ Dije ‘MJ’. . Entonces abren la puerta, entro, y prácticamente todo el equipo estaba allí. Y había cosas que no había visto en mi vida. Rayas de cocaína por un lado, fumadores de marihuana por otro, mujeres… Lo primero que dije fue: ‘Estoy fuera’. En lo único en lo que podía pensar era que si venían, era tan culpable como todos los demás. Y a partir de ese momento, estaba más o menos solo”, relató.

‘Air Jordan’ siempre tuve una conducta intachable fuera de las canchas, a excepción de sus problemas con las apuestas. “No iba a clubes, no fumaba, no me metía cocaína y en ese momento tampoco bebía. Solo buscaba descansar un poco y estar bien para jugar al baloncesto”, recordó.

En este sentido, un compañero de ‘MJ’ en su primer año con los Bulls, Rod Higgins, aclaró que él nunca formó parte de fiestas que organizaban otros miembros del equipo.

“Lo que sea que el resto hayan estado haciendo fuera de la cancha, ya sea de fiesta o lo que sea, Michael no formaba parte de ello. El zumo de naranja y el 7-Up eran sus bebidas favoritas”, afirmó.