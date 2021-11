«Le faltan recursos»: Faitelson considera que el Canelo no es el mejor libra por libra

El periodista David Faitelson no se quedó callado y dejó claro que, para él, Saúl ‘Canelo’ Álvarez no es actualmente el mejor libra por libre del mundo, debido a que hay al menos tres por delante del mexicano.

Por medio de algunos comentarios en su cuenta de Twitter, el polémico comunicador mencionó que al actual campeón mundial de la AMB, CMB, OMB y FIB de peso supermediano «le faltan recursos».

Gran logro del “Canelo”: ganar los 4 cinturones de las 168 libras… Pero, para mí, no es el mejor boxeador del mundo libra x libra. Hoy, le faltaron recursos…

«Con todo respeto, Saúl ‘El Canelo’ Álvarez no puede ser el mejor boxeador del mundo libra x libra… Esa distinción no solo significa ganar peleas y títulos. Significa ser el más completo. Él no lo es…»