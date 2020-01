Los movimientos en la MLB tras el escándalo de robo de señales

Los Red Sox de las Grandes Ligas despidieron a su mánager Alex Cora por verse involucrado en el escándalo del robo de señales durante la temporada de 2017 junto a los Astros de Houston.

El conjunto de Boston tomó la fuerte medida hacia Cora, contratado en 2018 y figura importante para la obtención de la Serie Mundial de ese mismo año, debido a que fue el coach de banca del equipo de Houston que en 2017 recurrieron a la trampa que ha sacudido a la Major League Baseball (MLB).

De hecho, el informe de nueve páginas que escribió el comisionado Rob Manfred sobre el caso, menciona 11 veces a Cora y lo señala como uno de los principales responsables en la planeación y ejecución del hecho. Otro de los implicados en el reporte es el nuevo mánager de los New York Mets, Carlos Beltrán.

«Nos reunimos hoy para discutir el informe del comisionado relacionado a la investigación de los Houston Astros y el esquema de robo de señales. Dado los hallazgos y el castigo impuesto, decidimos en conjunto que no sería posible que Alex continúe al mando de la franquicia, por lo que optamos por tomar caminos distintos», reseñó el equipo en un comunicado.

Statement from the Boston #RedSox and Alex Cora: pic.twitter.com/qXsUhSobSy

— Red Sox (@RedSox) January 15, 2020