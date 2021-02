«Me subo en 175 libras y no cobro»: Chávez Jr. criticó y retó al Canelo

Mucho se ha hablado de la «pobre» victoria que consiguió Saúl ‘Canelo’ Álvarez sobre Avni Yildirim y uno de los que aprovechó el momento para criticar y retar fue Julio César Chávez Jr.

¡Gana Canelo! Pero de una u otra forma no puede darle a los espectadores un espectáculo digno. Sobre todo cuando se dice ser el mejor. Un rival con 2 años sin subirse a un ring. ¡Yo me subo, Canelo, y no cobro, en 175 libras el día que quieras!

Mediante un par de mensajes en su cuenta Twitter, el púgil de Sinaloa dejó claro que está dispuesto a volverse a subir en un ring contra Álvarez. Además, aseguró que su compatriota lo que busca únicamente es dinero.

«Vuelvo a repetir, con estos rivales lo único que da entender es que quiere generar dinero. Yo no le voy a cobrar nada, pelearé gratis con Canelo y no lo va reconocer. No ganaría con nadie más dinero que una revancha conmigo, con nadie. La única condición; 175 (libras). ¡No dinero!».

Y seguro hubieses sido mejor rival que “El Turco”… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) February 28, 2021