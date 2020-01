El vínculo que hay entre México y la NFL seguirá existiendo, pues la liga de fútbol americano que seguirán viniendo al país por dos años más.

Y es que a través del comisionado de la liga, Roger Goodell, confirmó en conferencia de prensa en la semana del Super Bowl LIV que hay un acuerdo para traer partidos este año y el siguiente.

Con esto, se derrumban todos esos rumores que decían que la NFL no regresaría al Estadio Azteca. Aunque el comisionado no confirmó cuáles equipos son los que jugarán en la Ciudad de México.

Por otro lado, Goodell manifestó que se siente «satisfecho» con las experiencias que han vivido en territorio azteca y la calidad de los partidos.

Con los partidos de este y el próximo año, ya están más que oficializados un sexto y séptimo juego en México. Teniendo como antecedentes los de 49ers vs Cardinals, 2005; Raiders vs Texans, 2016; Raiders vs Patriots, 2017; el cancelado por los problemas en el Azteca entre Rams y Chiefs, 2018; y Chargers vs Chiefs, 2019.