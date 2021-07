Milwaukee Bucks fue con todo y empató las Finales

Los Milwaukee Bucks igualaron este miércoles las Finales de la NBA (2-2) tras imponerse en un partido durísimo y muy equilibrado a unos Phoenix Suns (109-103) en los que Devin Booker estuvo sobresaliente.

El joven escolta sumó 42 puntos, pero no pudo darle la victoria a los Suns, que han perdido los dos partidos que han disputado en Milwaukee. Por parte de los Bucks, Middleton fue la gran figura con 40 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

Khris Middleton’s #NBAPlayoffs career-high 40 PTS help the @Bucks outlast PHX and Devin Booker’s 42, tying the #NBAFinals presented by YouTube TV at 2-2! #ThatsGame

His clutch block late helps the @Bucks tie the #NBAFinals at 2-2.. Game 5: 9:00pm/et Saturday on ABC. #ThatsGame pic.twitter.com/k8CvEPj4UP

Giannis does a bit of EVERYTHING in Game 4. 😤

Giannis Antetokounmpo, que dominó tanto el segundo como el tercer partido de las Finales, consiguió esta vez 26 puntos, 14 rebotes y 8 asistencias.

Los Bucks fueron por detrás en el marcador durante casi toda la noche en un encuentro muy afilado en el que ningún equipo logró ventajas de más de diez puntos. Ya en el tramo final del duelo, la sangre fría de Middleton fue determinante para tumbar a los Suns y para que la victoria se quedara en Milwaukee

The @Bucks top the Suns to tie the #NBAFinals at 2-2.. Game 5: 9:00pm/et Saturday on ABC #ThatsGame pic.twitter.com/8bpPfjmYwb

Contain the drive off the pick-and-roll.

See the lob go up.

Recover to your man.

Meet the dunk attempt at the summit.

Our slo-mo #PhantomCam captures an absolutely special defensive effort from @Giannis_An34 late in the @Bucks Game 4 win. #ThatsGame pic.twitter.com/9v7iJxAzzu

— NBA (@NBA) July 15, 2021