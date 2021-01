MLB: falleció Hank Aaron, leyenda jonronera del béisbol

El béisbol de las Grandes Ligas (MLB) ha sufrido otra gran pérdida de una de sus leyendas, pues este viernes recibió la mala noticia del fallecimiento de Hank Aaron, uno de los mayores jonroneros de la historia.

La noticia fue dada a conocer por el equipo de los amores del ex pelotero, los Bravos de Atlanta, que en un mensaje emitido en su cuenta de Twitter señalaron que Aaron de 86 años murió en la mañana de este viernes en paz mientras dormía. Sin embargo, todavía no se ha revelado la causa de su muerte. La última vez que se le vio en público fue hace un par de semana, cuando recibió la vacuna contra el Coronavirus.

It is with great sadness we share the passing of our home run king, Hank Aaron. pic.twitter.com/ZdRuhqIaet

