La muerte, o como se le está conociendo en el mundo, el asesinato, de George Floyd ha dejado repercusiones a jugadores de diferentes ligas deportivas en el mundo.

Dentro de las canchas de la Bundesliga alemana, distintos futbolistas han mostrado su manera de protestar cuando anotan sus goles, como se pudo apreciar durante este fin de semana.

El delantero del Borussia Dortmund, Jadon Sancho, se hizo sentir en el primer de sus tres goles frente al Paderborn, cuando se retiró la camiseta y dejó leer un mensaje que decía, en inglés, «Justicia para George Floyd (Justice for George Floyd)».

En el mismo partido, uno de sus compañeros de equipo cruzó los brazos arriba formando una «X» cuando anotó su gol.

Otros de los jugadores que se manifestó en contra del asesinato de Floyd en Mineápolis fue el del Borussia Mönchengladbach, Marcus Thuram, hijo de la leyenda, Lilian Thuram, quien celebró el segundo gol de su equipo frente al Unión Berlín arrodillándose y agachando la cabeza.

Gesto que se ha hecho universal desde que lo utilizara Colin Kaepernick, Quarterback de los San Francisco 49ers, en el 2016 durante el himno de Estados Unidos antes de un partido, como rechazo al maltrato policial contra las personas afroamericanas.

Por su parte, el FC Barcelona emitió un comunicado en sus redes sociales, en el que se manifiestan en contra del racismo y de la muerte de Floyd.

Desde otras ligas deportivas, como la NBA y la NFL, también mostraron su descontento, como fue el caso del jugador de Los Angeles Lakers, LeBron James, o el comisionado del fútbol americano, Roger Goodell.

En el mismo modo los hicieron dos leyendas del baloncesto estadounidense como lo son Kareem Abdoul Jabbar, quien señaló que la «cacería contra los afroamericanos es más mortal que el Coronavirus», y Michael Jordan.

También los equipos de la liga del mejor baloncesto del mundo emitieron comunicados en contra del terrible suceso, como el caso del actual campeón, los Toronto Raptors.

De igual manera se sumaron los Portland Trail Blazers, el jugador de los Philadelphia 76ers, Tobias Harris o el coach de los Atlanta Hawks, Lloyd Pierce, quien dedicó unas palabras.

Además, el alero de los Boston Celtics, Jaylen Brown, viajó más de 15 horas hasta Atlanta para sumarse a una protesta.

«Being a celebrity, being an NBA player don’t exclude me from no conversation at all.»

Jaylen Brown drove 15 hours from Boston to Atlanta to join the protests.

