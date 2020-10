Nadal hace historia al ganar su 13 Roland Garros

Rafael Nadal sumó este domingo su decimotercera corona de Roland Garros ante Novak Djokovic, al que venció por 6-0, 6-2 y 7-5 en 2 horas y 41 minutos, y se igualó con Roger Federer a 20 títulos de Grand Slam.

En una final más sencilla de lo esperado contra el número uno del mundo, el español consiguió su triunfo número 100 sobre la tierra batida de París.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆@RafaelNadal conquers Novak Djokovic 6-0 6-2 7-5 to remain perfect in Paris finals and earn title 1️⃣3️⃣ at #RolandGarros pic.twitter.com/lzOz5dmoqQ

