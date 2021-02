Naomi Osaka es la campeona del Australian Open

Sin duda alguna Naomi Osaka es el presente del tenis femenino, pues este sábado levantó un nuevo trofeo de Grand Slam al consagrarse monarca del Australian Open 2021.

La abanderada japonesa venció en la final del primer grande del año a una coterránea suya, la estadounidense Jennifer Brady (22), sorprendente finalista, en dos sets con parciales de 6-4 y 6-3.

La número tres del mundo, que ahora pasará a ser la número dos, ejecutó seis saques directos y 22 golpes ganadores para así sumar su cuarta corona ‘major’ luego de las conseguidas en el US Open (2018 y 2020) y en el mismo Abierto de Australia (2019).

It’s a privilege for us to watch you @naomiosaka 💙#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/84dxjSnec0

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 20, 2021