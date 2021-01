NFL: definidos los comodines y así se jugarán las Series Divisionales

La NFL ya está en su etapa final de cara al Super Bowl y este fin de semana quedaron definidos los partidos de las Series Divisionales de cada Conferencia tras los juegos por los comodines.

Los seis juegos por el comodín se repartieron en tres para el sábado y tres para el domingo, siendo nombrado como el «Súper Fin de Semana».

El sábado, Indianápolis visitó a Buffalo, por el comodín de la Americana, con una apretada victoria para los Bills por 27-24, con Josh Allen lanzando 324 pases. Por otro lado, en la Nacional, Los Ángeles visitó a Seattle dando la campanada, pues los Rams ganaron 30-20, con Cam Akers corriendo para 131 yardas. Y finalmente, Tampa Bay visitó y se impuso a Washington 31-23, con Tom Brady lanzando 381 pases.

El domingo tuvo la victoria tempranera de Baltimore en Tennessee por 20-13 con una sólida y destacada actuación de Lamar Jackson, lanzando 179 pases y corriendo 136 yardas, siendo líder del partido en ambos departamentos. Posteriormente, Nueva Orleans contó con un buen Drew Brees en su victoria 21-9 recibiendo a Chicago, pues el QB lanzó para 265 pases siendo el más destacado. Y para cerrar, la dura derrota de Pittsburgh 48-37 contra Cleveland, con unos impresionantes, pero a la vez insuficientes, 501 pases de Ben Roethlisberger.

De esta manera, en las Series Divisionales de la Americana el campeón defensor, Kansas City, recibirá a los Browns, el domingo 17 de enero, mientras que Buffalo también será local, pero de los Ravens el sábado 16.

Por el lado de la Nacional se verá un interesante duelo con Green Bay siendo local de los Rams el sábado 16 de enero. Y en la otra llave, el domingo 17 del presente mes, el cruce será entre los Buccaneers visitando a Nueva Orleans.

The Divisional Round is officially set. See you next weekend 🔥 pic.twitter.com/W0Xuu0C2QH

— FOX Sports: NFL (@NFLonFOX) January 11, 2021