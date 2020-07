La NFL sí regresará, pues la competición anunció las fechas en las que los equipos y jugadores podrán empezar las prácticas de cara al inicio de la temporada.

Según compartió en sus redes sociales el periodista, Tom Pelissero, habrá tres fechas distintas para los jugadores, pues será de manera escalonada, de acuerdo con un comunicado emitido a los Gerentes Generales y Entrenadores Principales de los equipo, firmado por Troy Vincent, Vicepresidente Ejecutivo de Operaciones de la liga.

De acuerdo con lo que se ve en el escrito, el martes 21 de julio se presentarán los futbolistas novatos, el jueves 23 llegarán los quarterbacks y jugadores lesionados, finalmente para el 28 del mes ya mencionado deberían entrenar los equipos completos.

NFL clubs just received this email with reporting dates.

Training camp is on. pic.twitter.com/lya1JtxW4o

— Tom Pelissero (@TomPelissero) July 18, 2020